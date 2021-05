24/03/2021 Rosa Benito abre su álbum más familiar . MADRID, 15 (CHANCE) Rosa Benito se emocionaba esta semana en 'Ya es mediodía' oyendo las palabras de Rocío Carrasco en las que, hablando de su boda con Fidel Albiac, aseguraba que su tía Rosa estaba invitada, pero no fue y aunque no le causó dolor, afirmaba que la quería. Unas palabras que emocionaban a la colaboradora de televisión y aseguraba que 'esto' de alguna manera, se tenía que solucionar tarde o temprano. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



Rosa Benito se emocionaba esta semana en 'Ya es mediodía' oyendo las palabras de Rocío Carrasco en las que, hablando de su boda con Fidel Albiac, aseguraba que su tía Rosa estaba invitada, pero no fue y aunque no le causó dolor, afirmaba que la quería. Unas palabras que emocionaban a la colaboradora de televisión y aseguraba que 'esto' de alguna manera, se tenía que solucionar tarde o temprano.



De momento, que sepamos, Rosa Benito no ha levantado el teléfono para hablar con su sobrina, Rocío Carrasco, ni viceversa, pero últimamente la colaboradora está muy melancólica. Es el caso de hoy, que hemos visto como la exmujer de Amador Mohedano utilizaba sus redes sociales para recordar a su cuñada, Rocío Jurado, y compartía fotografías en las que salía su exmarido.



Un hecho que nos ha llamado un poco la atención porque, a pesar de las peleas que ha tenido con él, Rosa Benito lleva hablando bien y con cariño del padre de sus hijos y siempre ha sido ambigua cuando se le ha preguntado por una posible reconciliación con él.



En estas fotografías vemos como Amador Mohedano no se separaba ni un solo momento de su hermana Rocío Jurado. Al lado de ella saludando a la Reina Sofía, una foto de cuando eran pareja, otra en la que la cantante le canta mirándole a los ojos y por último, una imagen en la que sale la mayoría de los miembros de la familia Mohedano sin la más grande y sin Rocío Carrasco.



Rosa Benito está de lo más melancólica posible y quién sabe, parece que la colaboradora extraña esos momentos... quizás pronto seamos testigos de una reconciliación con su sobrina Rocío Carrasco y toda la familia que ha dejado de hablarla la de el cariño que se merece en estos momentos.