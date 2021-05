Rechazan la decisión de archivar ley de identidad de género en El Salvador

Las organizaciones de la comunidad por la diversidad sexual han reclamado la creación de esta ley para tratar de reducir los niveles de discriminación que sufren hasta por funcionarios estatales y erradicar la violencia a la que están expuestos. EFE/Miguel Lemus/Archivo

San Salvador, 14 may (EFE).- La Federación Salvadoreña de Personas Gays, Lesbianas, Transexuales, Bisexuales e Intersexuales rechazó este viernes la decisión de una comisión del Congreso de archivar una propuesta de ley de identidad de género que fue presentada en marzo de 2018.

Según publicó la Asamblea Legislativa en Twitter, los integrantes de la Comisión de la Mujer e Igualdad de Género, en su mayoría del partido oficialista Nuevas Ideas (NI), aprobaron enviar al archivo "los 30 expedientes pendientes de estudio, tras considerarlos obsoletos y no acordes a la realidad".

Entre estos expedientes, según la Federación Salvadoreña LGTBI, están los anteproyectos de Ley de Identidad de Género y Ley Especial por la Igualdad y la No Discriminación.

En marzo de 2018, la Mesa Permanente por una Ley de Identidad de Género en El Salvador presentó al Parlamento un anteproyecto de Ley de Identidad Género, cuyo estudio no avanzó.

Las organizaciones de la comunidad por la diversidad sexual han reclamado la creación de esta ley para tratar de reducir los niveles de discriminación que sufren hasta por funcionarios estatales y erradicar la violencia a la que están expuestos.

"Denunciamos a la bancada legislativa de Nuevas Ideas y a sus aliados por el atropello a los procesos sociales que respaldan nuestras luchas y reafirmamos que todas nuestras demandas son vigentes y corresponden a las necesidades que afrontamos desde nuestras realidades", señaló la ONG en un comunicado difundido este viernes.

Indicó que "este es un paso más hacia la supresión de nuestros derechos", por lo que llamaron a "toda la comunidad LGTBI a la organización y a la resistencia frente al avance del autoritarismo antiderechos y ultraconservador".

Según la información del Congreso, la mayoría de comisiones del órgano Legislativo han tomado la decisión de archivar expedientes con propuestas de leyes que estaban siendo estudiadas y analizadas por la legislatura pasada.

Entre estos anteproyectos también está, según la prensa local, la propuesta de Ley General de Aguas, cuyo análisis se retrasó por diversos motivos.

Esta situación se da en momentos en que la mirada crítica de la comunidad internacional continúa en El Salvador tras la destitución de cinco magistrados constitucionales y de fiscal general Raúl Melara.

Lo anterior se dio el 1 de mayo en la primera sesión plenaria de la nueva Asamblea Legislativa, de amplía mayoría oficialista, para el período 2021-2024. EFE

sa/rrt