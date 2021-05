Rechazada la petición de investigar por sobornos a un juez del Supremo brasileño

En la imagen un registro del juez de la Corte Suprema de Brasil Edson Fachin, quien negó la apertura de investigación por corrupción contra su colega José Antonio Dias Toffoli por considerar que el testimonio en que se basa la acusación está en tela de juicio. EFE/Andre Coelho/Archivo

Río de Janeiro, 14 may (EFE).- Un magistrado del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil rechazó este viernes la petición que hizo el martes la Policía Federal para abrir una investigación contra otro de los jueces del máximo tribunal acusado de haber recibido sobornos a cambio de decisiones judiciales.

El magistrado Edson Fachin, uno de los once integrantes de la Corte Suprema, negó la apertura de investigación por corrupción contra su colega José Antonio Dias Toffoli por considerar que el testimonio en que se basa la acusación está en tela de juicio.

La Policía Federal pidió la apertura de investigación contra Dias Toffoli para verificar las denuncias hechas por el exgobernador de Río de Janeiro Sergio Cabral, un condenado por corrupción y que firmó un acuerdo de delación para confesar sus crímenes y señalar sus cómplices a cambio de reducciones en sus penas.

Cabral, en el testimonio que rindió ante la Policía Federal, acusó a Dias Toffoli de haber recibido 4 millones de reales (unos 770.000 dólares) para favorecer a dos alcaldes del estado de Río de Janeiro en procesos del Tribunal Superior Electoral (TSE), donde el magistrado actuó entre 2012 y 2016.

El exgobernador, cuyas penas suman más de 200 años de prisión, afirmó en su declaración que los supuestos sobornos fueron realizados entre 2014 y 2015 y depositados a través del despacho de abogados de la mujer de Dias Toffoli.

En su sentencia de este viernes, Fachin alegó que el acuerdo de delación de Cabral aún está bajo análisis de la Justicia y que la propia Fiscalía solicitó que no sea tenido en cuenta debido a que el testigo no aportó ninguna prueba de sus acusaciones.

La Fiscalía identificó algunas inconsistencias en las declaraciones de Cabral y alegó que el objetivo del condenado con su delación es "avergonzar los órganos de persecución para que se le concedan beneficios y vengarse del sistema penal que lo condenó".

"Considerada la limitada confianza de las declaraciones ofrecidas por el colaborador, que actúa de mala fe, y la ausencia de elementos mínimos de corroboración que atribuyan veracidad a su testimonio, sería imprudente el uso de recursos públicos en investigaciones con bajísima posibilidad de generar resultados útiles", afirmó la Fiscalía en su petición para que el acuerdo no sea aceptado.

Fachin recordó que la propia Corte Suprema analizará en un juicio previsto para el 21 de mayo la petición de la Fiscalía para rechazar el acuerdo de delación y que, hasta que el máximo tribunal no se pronuncie, no se puede autorizar ninguna investigación basada en las acusaciones de Cabral.

"Determino que la autoridad policial se abstenga de adoptar cualquier medida o promover cualquier diligencia directa o indirectamente relacionada o en conexión a la delación premiada en tela de juicio hasta que concluya su juicio", afirmó Fachin en su sentencia.

En los últimos años, Cabral, quien gobernó Río de Janeiro en dos períodos consecutivos, entre 2007 y 2014, y está en la cárcel desde 2016, ha firmado diversas colaboraciones premiadas con la Justicia, en las que ha detallado supuestos casos de corrupción a cambio de una reducción de sus penas.

Esta fue la primera vez que la Policía Federal solicitó autorización del Supremo Tribunal Federal para investigar a uno de sus miembros.