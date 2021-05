Rafa Nadal ya espera rival en la final de Roma: Djokovic o Sonego

Rafael Nadal superó por un doble 6-4 al estadounidense Reilly Opelka (N.47 del mundo) y ya espera rival en la final del Masters 1000 de Roma del domingo: el serbio Novak Djokovic o el italiano Lorenzo Sonego.

A dos semanas del inicio de Roland Garros (30 mayo-13 junio), el español (número 3 de la ATP) parece haber aprovechado su semana italiana para mejorar su estado de forma de cara a su principal objetivo de la temporada: un 14º título en París.

El mallorquín había creado algunas dudas en cuanto a su nivel actual tras sus eliminaciones en cuartos de final en los Masters 1000 de Montecarlo y Madrid.

Nadal necesitó tres horas y media para derrotar en octavos de Roma al canadiense Denis Shapovalov (N.14), teniendo que salvar dos pelotas de partido, y el viernes se vengó de la derrota en Madrid contra Aleksander Zverev, ganando con solvencia al tenista germano (6-3 y 6-4).

Este sábado, Nadal se mostró especialmente acertado con el resto frente a los servicios supersónicos enviados por Opelka (2,11 m), que logró 'solo' 11 'aces', pero que no le sirvieron para dejar escapar dos servicios que acabaron siendo decisivos.

- "Jugador muy incómodo" -

Opelka, la gran sorpresa de las semifinales en Roma, no había perdido un solo set ni su servicio hasta enfrentarse a Nadal este sábado.

Con un 'break' en cada set, Nadal se clasifica para su 12ª final en Roma y la 52ª en un Masters 1000.

"Me enfrentaba a un jugador muy incómodo que no había perdido el saque ni una sola vez en todo el torneo (...) Tenía que ser práctico y conceder muy pocas oportunidades con mi servicio. Una vez he hecho el break en cada set, me he centrado más en mi saque, no he buscado un gran desgaste al resto. Sabía que tenía que estar concentrado con mi servicio. Llevo una buena carga de horas y de momentos tensos esta semana, así que esa era la decisión más inteligente", analizó Nadal tras el partido.

"En teoría, he salido a la pista siendo el favorito claro, pero sabiendo que él es un contrario muy complicado. Sabía que no sería un partido bonito", admitió.

"El trabajo está hecho, estoy muy contento de estar en otra final, más aún en un sitio tan especial como este. La semana ha sido muy positiva, pero voy a luchar al máximo para intentar conseguir otro título aquí, algo que sería increíble", concluyó el mallorquín.

En la final, Nadal se enfrentará al vencedor de la segunda semifinal, que disputarán el número 1 mundial, Novak Djokovic, en lo que sería la sexta disputada por ambos en Roma, y el italiano Lorenzo Sonego (N.33).

El tenista serbio, que defiende título en Roma, se clasificó para las semifinales este mismo sábado al derrotar al griego Stefanos Tsitsipas (N.5) por 4-6, 7-5, 7-5 en un partido interrumpido el viernes por la lluvia cuando el tenista heleno dominaba por 6-4 y 2-1 y que Djokovic pudo remontar.

También logró el pase a semifinales este sábado el italiano Sonego, que venció al ruso Andrey Rublev (N.7), por 3-6, 6-4, 6-3.

- Swiatek-Pliskova, final femenina -

En categoría femenina, la final la disputarán la polaca Iga Swiatek (N.15) y la checa Karolina Pliskova (N.9).

Especialmente meritoria fue la clasificación de Swiatek, la última vencedora de Roland Garros, que derrotó en semifinales a la estadounidense Cori Gauff por 7-6 (7/3) y 6-3, después de haber tenido que jugar este sábado su partido de cuartos de final en el que superó a la ucraniana Elina Svitolina por 6-2 y 7-5.

Pliskova, por su parte, tuvo que batallar en tres sets ante la croata Petra Martic para vencer por 6-1, 3-6 y 6-2.

alu/mcd/dr