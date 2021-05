Oreja para El Rafi y Tomás Rufo en la primera de la feria de Córdoba

El novillero Rafael Raucaule "El Rafi" da un pase con la muleta a uno de los de su lote, durante la primera corrida de abono de la Feria de Córdoba celebrada este viernes en la localidad andaluza. EFE/Salas

Córdoba (España), 14 may (EFE).- Los novilleros El Rafi y Tomás Rufo han cortado hoy una oreja en la primera novillada celebrada en la Feria de Córdoba, donde Lagartijo se ha ido de vacío en una tarde en la que se lidiaron astados de Fuente Ymbro

Lagartijo anduvo voluntarioso en el que abrió plaza, destacando en el manejo del capote antes de practicar una faena a menos ante un buen enemigo que se fue con las orejas puestas. El novillero cordobés optó por tomar la zurda tras el arranque, pero no llegó a amoldarse ante un enemigo de francas posibilidades. A la faena le faltó continuidad y mayor sometimiento.

En el cuarto, mostró empeñó en una faena donde no hubo apenas ligazón y condicionada nuevamente por la falta de acople.

EL Rafi se enfrentó a un primer novillo de su lote, el segundo, sin apenas fuerzas. El francés mostró buena disposición en una faena en la que tuvo que acortar distancias para exprimir lo poco que tenía el animal.

En el quinto, anduvo elegante con el capote y la muleta, muy plástico, en general, ante un animal de excelente condición, que permitió todo y que acabó sólo con un apéndice cortado.

Rufo tuvo una discreta actuación ante el tercero, al que lanceó con criterio en la salida, dejando un ligado capoteo bien rematado. En la muleta, el astado evidenció carencia de fuerzas, pese a que se le adivinaba calidad. La actuación del espada no tuvo poso y la obra quedó reducida a silencio.

En el sexto, al que recibió a portagayola, dejó una faena de menos a más, sin música y para el aficionado, apostando por torear a ráfagas en muletazos sueltos pero con fondo, que acabaron calando en la grada. El novillero supo medir y esperar para ejecutar un bonito epílogo antes de agarrar una certera estocada.

FICHA DEL FESTEJO.- Novillos de Fuente Ymbro, bien presentados en general y nobles. Destacaron primero y quinto.

Lagartijo, de marino y oro: dos pinchazos y media (ovación); pinchazo y estocada (vuelta al ruedo).

El Rafi, de perla y oro: dos pinchazos, estocada desprendida y descabello (ovación); pinchazo y media tendida y caída (oreja).

Tomás Rufo, de oliva y oro: estocada trasera y tendida, y descabello (silencio); estocada (oreja).

Al finalizar el paseíllo, y tras sonar el himno nacional, se guardó un minuto de silencio en memoria de Diego Márquez, ex presidente del coso de Los Califas, fallecido recientemente.

Primer festejo del abono. Novillada con picadores en tarde despejada y con más de tres cuartos del aforo permitido.