O.Próximo.- UNICEF denuncia que los menores "están soportando la peor parte" de la escalada en Oriente Próximo

El CICR alerta del riesgo de una "enorme crisis humanitaria"



MADRID, 15 (EUROPA PRESS)



El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) ha llamado este sábado la atención sobre el elevado número de víctimas menores de edad en la escalada de violencia entre Israel y las milicias palestinas y ha destacado en particular la muerte de ocho menores en el bombardeo israelí del viernes sobre Gaza.



"La escala de violencia es masiva. Los niños están soportando la peor parte de esta escalada. Todas las partes deben dar un paso atrás y poner fin a la violencia", ha afirmado director regional de UNICEF para Oriente Próximo y el Norte de África, Ted Chaiban.



Así, ha emplazado a "todas las partes" a "proteger a los civiles, especialmente a los niños". "Los desencadenantes subyacentes de esta violencia no se resolverán con más violencia", ha advertido.



En total, UNICEF ha contabilizado 40 niños muertos en Gaza desde el 10 de mayo, de entre seis meses y 17 años de edad. Sin embargo, más de la mitad de ellos tenían menos de 10 años. En Israel, dos niños, entre ellos uno de seis años, han muerto desde que comenzó la escalada.



"En la última semana, en Cisjordania, incluido Jerusalén Este, un niño de 16 años ha sido asesinado y al menos 54 niños palestinos han resultado heridos. Otros 26 niños han sido detenidos. La mayoría han sido liberados desde entonces", ha explicado Chaiban.



"En Gaza, 35 escuelas han sufrido daños, mientras que al menos 29 escuelas acogen temporalmente a familias desplazadas que huyeron de sus hogares debido a la fuerte violencia. Hasta 10.000 personas han sido desplazadas, la mayoría son niños", ha indicado. UNICEF ha recibido además informes sobre tres escuelas dañadas en Israel.



Por otra parte, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) ha denunciado también el "dramático incremento de la violencia" en los últimos días que podría provocar una "enorme crisis humanitaria".



"Nuestros equipos apenas pueden moverse", ha indicado el CICR, que pide por ello una relajación de la tensión para poder realizar una evaluación de las necesidades humanitarias en Gaza.



"Te rompe el corazón ver cómo se ha desarrollado la situación", ha afiramdo la directora de la subdelegación del CICR para Gaza, Mirjam Mueller.



Además, el CICR ha alertado de que más allá de las heridas visibles, el trauma psicológico que quedará en los supervivientes no debe ser descuidado. "Los niños y adolescentes forman parte de una generación que ya ha vivido varios estallidos y la presión diaria", ha advertido el organismo.



El CICR ha donado material para tratar a 150 heridos graves, camillas, camas móviles y cinco camas de hospital para el Hospital Shifa de Gaza.