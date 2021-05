Observatorio independiente reporta 499 nuevos casos y 43 muertos en Nicaragua

Tres personas viajan sobre una camioneta que traslada un ataúd hacia un cementerio, el 14 de mayo de 2020, en Managua (Nicaragua). EFE/ Jorge Torres/Archivo

Managua, 15 may (EFE).- El independiente Observatorio Ciudadano Covid-19 de Nicaragua reportó este sábado 499 nuevos casos sospechosos de la covid-19 y 43 fallecidos más con síntomas del coronavirus o por neumonía en la última semana.

Con esos datos, Nicaragua llegó a un total de 15.756 contagios sospechosos y 3.223 fallecidos desde el inicio de la pandemia hace más de un año, según los registros de ese observatorio, una red de médicos y voluntarios de todo el país centroamericano.

Las cifras que maneja esa entidad son superiores a los registros brindados por el Ministerio de Salud, que hasta el martes pasado reportaba 7.106 casos confirmados y 184 fallecidos.

El Gobierno que preside el sandinista Daniel Ortega no ha precisado el número de pruebas que ha realizado y se ha limitado a informar la cifra de casos confirmados, las muertes y recuperados.

Asimismo, el observatorio indicó que 1.010 trabajadores de la salud han sido reportados con sintomatología asociada o presuntiva de la covid-19, entre ellos 125 que han fallecido, desde que se declaró la pandemia.

"Advertimos en esta semana que seguimos recibiendo reportes de irregularidades en la jornada de vacunación, en especial aglomeraciones y no respeto a la distancia física recomendada y la presencia de propaganda partidaria en los centros de vacunación", señaló la entidad.

El Ejecutivo ha sido criticado desde diversos sectores por promover eventos masivos y aglomeraciones a contracorriente de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y por no haber suspendido las clases presenciales en medio de la pandemia y apenas establecer restricciones.

El presidente Ortega se ha declarado en contra de la campaña "Quédate en casa" porque, a su juicio, destruiría la economía local, que se ha contraído desde 2018 y que es mayoritariamente informal.