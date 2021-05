New York Knicks logra la victoria frente a Charlotte Hornets por 118-109

New York Knicks logró ganar como local a Charlotte Hornets por 118-109 en una nueva jornada de la NBA. En la jornada anterior, los jugadores de New York Knicks lograron la victoria en casa contra San Antonio Spurs por 102-98, sumando un total de cuatro victorias en los cinco últimos encuentros. Por su parte, los de Charlotte Hornets perdieron en casa con LA Clippers por 90-113, por lo que tras el partido completaron una racha de cinco derrotas seguidas. En este momento, New York Knicks cuenta con 40 victorias en 71 partidos disputados, lo que le permitiría acceder a los puestos de Play-off, mientras que Charlotte Hornets se quedaría fuera de los Play-off con 33 victorias en 71 partidos jugados.

El primer cuarto estuvo marcado por el liderazgo de los jugadores de New York Knicks, alcanzaron una diferencia de nueve puntos (32-23) hasta finalizar con un resultado de 36-27. Tras esto, durante el segundo cuarto los locales consiguieron mantener su diferencia en el marcador y acabó con un resultado parcial de 27-27. Tras esto, los rivales llegaron al descanso con un 63-54 en el marcador.

En el transcurso del tercer cuarto los jugadores de Charlotte Hornets lograron remontar el partido hasta conseguir el empate, de hecho, consiguieron un parcial en este cuarto de 10-1 y redujeron la diferencia a valores mínimos al final del cuarto hasta finalizar con un resultado parcial de 26-32 (y un 89-86 total). Por último, el último cuarto tuvo varios movimientos en el marcador y el cuarto finalizó con un resultado parcial de 15-18. Tras todo esto, el partido llegaba al final del cuarto con un empate a 104-104 entre ambos equipos, por lo que fue necesario extender el tiempo reglamentario a una prórroga.

La prórroga tuvo como dominador al equipo local, tuvo una diferencia máxima de 12 puntos (118-106) y concluyó con un resultado parcial de 14-5, siendo el resultado final del partido 118-109 a favor de New York Knicks.

Durante el partido, New York Knicks consiguió el triunfo gracias a los 33 puntos, 13 asistencias y 10 rebotes de Julius Randle y los 14 puntos, cinco asistencias y nueve rebotes de Alec Burks. Los 30 puntos, cuatro asistencias y cinco rebotes de Miles Bridges y los 25 puntos, ocho asistencias y tres rebotes de Devonte' Graham no fueron suficientes para que Charlotte Hornets pudiese ganar el partido.

Tras hacerse con la victoria, el siguiente duelo de New York Knicks será contra Boston Celtics en el Madison Square Garden, mientras que Charlotte Hornets se verá las caras con Washington Wizards en el Capital One Arena.