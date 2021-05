Los colombianos vuelven a protestar en España contra la “masacre” en su país

Vista de la manifestación en protesta por la difícil la situación en Colombia, este sábado en la plaza del Callao de Madrid. EFE/Javier López

Madrid, 15 may (EFE).- La comunidad colombiana en España volvió a manifestarse este sábado en Madrid "contra la represión policial" del Gobierno de Iván Duque a los participantes en las jornadas de paro nacional, que comenzaron el pasado 28 de abril para reclamar la marcha atrás del Ejecutivo en la reforma tributaria, y han dejado hasta el momento al menos 49 muertos, según Human Rights Watch.

“Queremos enviar esa voz de apoyo, pero, sobre todo, hacer un llamado a los entes gubernamentales, a las entidades de derechos humanos, a los presidentes de los países que nos puedan estar escuchando, a la comunidad internacional y a todos los colombianos en el exterior para que giren sus ojos hacia Colombia”, explicó a EFE Natalia Peña, periodista colombiana en España que actuó como una de las coordinadoras de la movilización de hoy.

“Esto es una masacre, no tiene otra denominación”, aseveró peña, “por eso exigimos la desmilitarización de nuestro país, que saquen las tanquetas de las principales ciudades de Colombia, porque nos están asesinando”.

Nelson Restrepo, que desde la Coordinación de Colectivos de Colombianos Unidos en España fue uno de los organizadores de la manifestación en Madrid, aseguró a EFE que lo que están solicitando con esta movilización es “más que palabras... son hechos de solidaridad con el pueblo colombiano”.

Restrepo apeló al Gobierno del presidente español, Pedro Sánchez, para que “tenga en cuenta que aquí hay una crisis sobrevenida de Colombia, que hay más de 75 mil colombianos haciendo una solicitud de protección internacional”.

“Ha habido un exceso del uso de la fuerza pública, por lo que estamos exigiendo al Gobierno colombiano que retire a la fuerza pública y a los cuerpos de seguridad del Estado, a los paramilitares y a los comisarios de policía”, denuncia Restrepo, que incluye también otras reivindicaciones, como la derogación de la reforma sanitaria y de la ley de pensiones.

MOVILIZACIONES

Esta manifestación se suma a otras jornadas de protesta que la comunidad de colombianos en España lleva realizando desde el inicio de los paros nacionales y que sobrepasaron los miles de asistentes en algunas de sus convocatorias anteriores.

En esta ocasión, apuntan desde la organización, esperan superar la afluencia de las en torno a cinco mil personas que se reunieron el sábado pasado también en Madrid para protestar contra la represión del gobierno de Iván Duque.

“Estamos aquí alzando la voz para que el mundo sepa que en Colombia tenemos una masacre”, afirmó a EFE Wifredo, uno de los manifestantes que acudió con su familia a la protesta.

“Llevamos años en Madrid y nos duele nuestra patria, nos duele nuestro país. Y queremos un SOS a todo el mundo. La UE, que se manifieste, por favor”, añadió.

Otro de los asistentes, Luis, clamó que “la mayoría de colombianos en el mundo estamos indignados ante la masacre que está sucediendo en Colombia: nos están matando a nuestros jóvenes, nos están matando a nuestros muchachos. Que paren esto, por favor”.

La figura de Álvaro Uribe planea sobre la actual situación del país latinoamericano, según Luis, quien considera que Duque es un "mandado" del expresidente colombiano, que "tiene todo el gobierno en su bolsillo".

“Es imposible que con todas las pruebas que hay contra el matarife de Colombia no esté ese hombre tras las rejas”, apostilló sobre Uribe.

La manifestación de Madrid, que coincide con unas jornadas que se vienen celebrando en 73 países desde el pasado 28 de abril, partió de la Puerta de Alcalá, emblema de la capital de España y terminó en la céntrica Plaza de Callao, donde tuvo lugar un acto político y cultural.

Lucas Tarancón