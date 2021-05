Lewandowski iguala el récord de Müller pero el Bayern empata y el Eintracht cae

EFE/EPA/Matthias Hangst

Berlín, 15 may (EFE).- El Bayern empató este sábado 2-2 ante el Friburgo en un partido en el que Robert Lewandowski igualó el récord de Gerd Müller de 40 goles en una temporada de la Bundesliga mientras que el Eintracht Fráncfort cayó por 4-3 ante el colista Schalke y se alegó de la clasificación a la Liga de Campeones.

Si el Borussia Dortmund le gana mañana al Maguncia y el Wolfsburgo empata con el Leipzig el Eintracht llegará a la última jornada sin posibilidad de clasificarse a la máxima competición de clubes europea

Lewandowski marcó el 0-1 del Bayern ante el Friburgo al convertir un penalti en el minuto 26 que había sido sancionado por el VAR por una falta cometida contra Thomas Müller.

Lewandowski tiene todavía una jornada más para superar el récord de Müller.

Los jugadores del Bayern, tras el gol de Lewandowski, le hicieron un pasillo especial para la celebración.

Lewandowski, al celebrar, se levantó la camiseta para buscar otra con una imagen de Gerd Müller y con una leyenda que decía en inglés "4 ever Gerd" .

Gerd Müller es una de las más grandes leyendas del Bayern y todavía es el máximo goleador de la historia de la Bundesliga con 365 goles en toda su carrera. Lewandowski ocupa el segundo lugar con 276 goles.

El récord de Müller de la temporada 1971/1972 era considerado por muchos como "un récord para la es para superarlo pero se encontró con dos buenas paradas del mete del Friburgo.

El Friburgo logró el empate parcial con un cabezazo de Gulde en el 28. El Bayern volvió a irse en ventaja en el 53 por intermedio de Leroy Sané pero el Friburgo volvió a igualar las acciones con un gran gol de Christian Günter en el 81.

La sorpresa de la jornada ha sido la derrota del Eintracht ante un Schalke que ya no puede salvarse del descenso directo.

En la lucha contra el descenso hoy aseguraron su permanencia el Augsburgo, con una victoria por 2-0 ante el Werder Bremen y el Hertha al que, gracias a la derrota del Bremen, le bastó un empate sin goles ante el Colonia.

El Maguncia, sin jugar, también aseguró la permanencia gracias a la derrota del Bremen.

En la última jornada seguirán luchando contra el descenso el Bremen, que recibirá al Borussia Mönchengladbach, el Colonia, que recibe al Schalke, y el Arminia Bielefeld que hoy empató 1-1 ante el Hoffenheim y visita la próxima semana al Stuttgart.