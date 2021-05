Las 5 fotos de Gabriela Spanic que arrasan en su perfil de Instagram

Gabriela Spanic (@gabyspanictv) publicó en las últimas horas varias publicaciones en su popular cuenta de Instagramque nos están dando mucho de qué hablar. Los 5 posteos de historias y fotografías, lograron más de 91.669 de interacciones entre sus más fieles seguidores.

Te amo a tiempo mi vida! #Repost @alexpadronphoto (@get_repost) ・・・ "Nuestra primera vez" @gabyspanictv 🙌🏻😍 . Así Transcurrió: En mi corto tiempo de carrera como fotógrafo, he vivido cosas maravillosas, he vivido grandes experiencias, he aprendido muchas cosas, me he enfrentado a grandes retos que he asumido con fuerza y responsabilidad sin saber o sin medir a quien tengo frente a mi lente en ese momento. Así fue mi 1era vez con la gran estrella internacional, la eterna usurpadora, la imponente Gabriela Spanic, recibe un llamado un sábado por la tarde a las 6 pm preguntándome que cuanto le cobraba por unas fotos a Gaby Spanic ¡Imagínense! Lo menos que me pasó por la cabeza fue cobrar!! No podía creerlo, ya la había visto en un par de eventos pero yo como fotógrafo de prensa (De lejitos) y soñaba con el momento de tenerla frente a mi lente, el día llegó!! Y de la manera más inesperada!! Le dije que sí, que contara conmigo a pesar de que no tenía mucho dinero para cubrir mi pasaje para al día siguiente pero sabía que esta esta la oportunidad de mi vida, de mi carrera, llegué de noche a una mansión impresionante donde serian las fotos y empezaba a disfrutar de lo que ocurría, nervios, incertidumbre, miedo..Dormí con mucha ansiedad!! Suena mi despertador 9am, me estoy lavando los dientes y escucho esa voz imponente y sensual y ¡WOW! Mi corazón empezó a palpitar a millones de revoluciones, me tembló el pulso, hasta dudé si sería capaz de asumir esa GRAN responsabilidad, pero les confieso algo? Desde que tomé una cámara por primera vez, sentí cosas increíbles, energías, emociones que me llenan de fuerza y proyección, he aprendido a decir ¡Si puedo! Lo voy a lograr!! Enfoque y proyección. Me presentan ante semejante belleza, me dice ¡Hola mi vida, un placer! Y Alex desmayó!! (Alex cayó de largo a largo al suelo con todo y cámara) Temblé peor que cuando temblamos de mucho mucho frío, empecé a hacer mi scouting de la locación para esto les confieso que tenía yo apenas (1 año de conocimientos básicos de fotografía) y ya la vida, el destino me estaba premiando con la primera GRAN CELEBRIDAD para mi carrera.





Hoy no pienses en pobrezas,enfócate en el potencial que tienes, descúbrelo! No son las circunstancias ni los problemas lo que te incapacita! No hables de lo ilimitado! No tengas vergüenza de mi nombre, dice Jesus y tendrás la heredad de Abraham ! Pensemos que estamos creando un tiempo de bendiciones, la cosecha llegó, la siega llegó, los milagros llegaron ! Gracias señor! Todo sea para tu honra y gloria! Rey de Reyes ! JESÚS! Amén!





Felicidades a todos los bailarines en su día, los admiro mucho, son atletas de Dios. Este baile me encanta pero no tengo a mi profesor de baile aquí @andreimangra Felicidades total❤️💃🏻🙏🏻





Felicidades a todos los niños en su día! Y también un abrazo gigante a todos los grandes que tengan un Niño dentro, les confieso que muchas veces me siento niña y disfruto como enana, me encanta! A veces pecamos de inocentes, despistados, sin malicias, en nuestra nube! Es mucho mejor vivir así! Mi Niño, mi bebé Gabo x siempre! Aunque ya creció, siempre será mi chiquitito consentido! Los amo a tiempo! Total! 😜😘🙃





#TBT. Feliz jueves mis ángeles Como va su semana?

Gabriela Helena Spanic Utrera (Ortiz; 10 de diciembre de 1973), conocida simplemente como Gabriela Spanic, participó en Miss Venezuela en 1992, representando a su estado natal, Guárico. Esta participación le sirvió como plataforma para iniciar su carrera como actriz, con apariciones en telenovelas venezolanas como Morena Clara, donde interpretó a Linda Prado.

En 1994, consiguió su primer protagónico en la telenovela Como tú ninguna, la cual dura dos años en emisión en Venezuela convirtiéndose en una de las telenovelas más largas del país. En 1997 interpretó a Amaranta en Todo por tu amor, siendo este su último trabajo realizado en Venezuela.

En 1998 llegó a México invitada por el escritor Carlos Romero y el productor mexicano Salvador Mejía para trabajar en La usurpadora, historia que la lanzó a la fama internacional. En 2001 protagonizó La Intrusa que, por segunda vez, interpreta un doble papel, junto con Arturo Peniche. Luego de varios años en Televisa, en 2002 firmó contrato con Telemundo donde protagonizó tres telenovelas, La venganza (2002-2003), Prisionera (2004) y Tierra de pasiones (2006).

Hacia el final de 2004, realizó una Participación Especial en Numai Iubirea, por invitación de la emisora ​​rumana Acasa TV cuando hacia giras de su disco por el país. En 2010 participó en Soy tu dueña, interpretando a Ivana Dorantes, dónde hizo de villana. En 2011, trabaja para TV Azteca​ donde ha protagonizado Emperatriz y La otra cara del alma.

En 2013, debutó como conductora en el Programa Te Quiero México..Te Quiero Limpio, trayendo la cultura mexicana en este proyecto los sábados por la señal de Tv Azteca. En 2014, realizó una participación especial en la telenovela Siempre tuya Acapulco donde interpretó a Fernanda Montenegro "La fiscal de hierro". En 2015, debutó en La Pista de Danza con el Programa Baila si Puedes, lo cual abandonó en la 3ra Presentación justificando que hubo sabotaje y favorecimiento, resultando en su demicion de Tv Azteca.

Entre 2016 y 2018 protagonizó y debutó en la obra de teatro Un Picasso al lado deI actor mexicano Ignacio López Tarso. Entre 2018 y 2019 fue parte del elenco de la obra de teatro Divinas y en el 2020 debutó en Hungría como participante del show de baile Dancing with the Stars, producido por la cadena húngara TV215​, convirtiéndose en la primera figura latina en formar parte del programa.