La deuda italiana superará los 3 billones de euros en 2024

Billetes de 200 euros en la imprenta del banco central de Italia. EFE/ Jorge Ortiz/Archivo

Roma, 15 may (EFECOM).- La deuda pública italiana superará los 3 billones de euros en 2024, una cifra que será sostenible si se mantienen los bajos tipos de interés y se acompaña con una "robusta recuperación económica".

Así lo consideró este sábado el centro de estudios de la asociación empresarial Unimpresa en un informe en el que señaló que "los efectos de la pandemia seguirán pesando sobre las finanzas públicas del país y la deuda seguirá aumentando exponencialmente".

La asociación estimó que entre 2020 y 2024 la deuda subirá en 624.000 millones, con un promedio de 125.000 millones anuales. Teniendo en cuenta que en 2020 la deuda se disparó a 2,573 billones, en 2021 llegará a 2,786 billones y seguirá al alza hasta los 2,893 billones en 2022, a 2,983 billones en 2023 y 3,033 billones en 2024.

El peor año será el actual, el 2021, pues la deuda se incrementará en 213.000 millones, un 8 % más interanual, por las medidas de estímulo para impulsar la recuperación y las ayudas millonarias europeas, que llegarán algunas en forma de préstamos.

Los 221.000 millones con los que se financiará el Plan de Recuperación y Resiliencia italiano, parte con fondos europeos y parte con una desviación presupuestaria, "contribuirán a inflar la deuda pública" pero pueden ser "decisivos para impulsar un crecimiento, si no hay desperdicios ni corrupción".

La presidenta de Unimpresa, Giovanna Ferrara, opinó que el primer ministro italiano, Mario Draghi, ha brindado "amplias garantías y seguridades sobre el crecimiento de la deuda pública, en cierto modo inevitable dada la situación de emergencia económica extraordinaria".

"Según Draghi, en esta etapa no hay que preocuparse por el aumento de la deuda porque, considerando sobre todo los tipos de interés especialmente bajos, ningún inversor, nacional o internacional, la considera no reembolsable. Sin embargo, el mayor endeudamiento no debe hacernos pasar por alto un aspecto fundamental: que la apuesta de futuro será la calidad del gasto", dijo.

El Gobierno de Draghi estimó el pasado abril que la deuda pública italiana se situará en el 159,8 % del producto interior bruto (PIB) en 2021 y bajará al 156,3 % del PIB en 2022, al 155 % en 2023 y al 152,7 % en 2024.