Irán.- Prominentes personalidades de la política iraní entregan sus candidaturas a las elecciones presidenciales

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)



Destacadas figuras de la política y la sociedad iraní, como el jefe de la Judicatura, Ebrahim Raisi, o el antiguo negociador del acuerdo nuclear iraní con la comunidad internacional, Alí Lariyani, han presentado este sábado su candidatura a las elecciones presidenciales del 18 de junio en la república islámica; el último día antes del final del registro.



Reisi, acompañado de decenas de periodistas, ha presentado su candidatura en la sede del Ministerio del Interior en Teherán sin hacer declaraciones, informa la agencia oficial de noticias IRNA.



El poder que acumula el también clérigo es extraordinario, como custodio de la mezquita más grande de Irán, situada en Mashhad, y presidente de la 'bonyad' (fundación) Astan Quds Razavi, la más grande del mundo islámico.



La figura de Raisi es controvertida en el país debido a que en 1988 fue uno de los cuatro jueces que estuvieron detrás de la ejecución en masa de izquierdistas y otros opositores del Gobierno.



Lariyani, conservador moderado de 63 años, es una de las figuras de la política iraní más conocidas del país. Además de negociador ha sido presidente del Parlamento desde 2008 a 2020 y ahora mismo ejerce de asesor del líder supremo de Irán, Alí Jamenei.



No obstante, a pesar de su proximidad al estamento clerical, Lariyani es visto como un representante del sistema en su conjunto, dada su proximidad al presidente de Irán, Hasán Rohani, con quien colaboró activamente a la hora de llevar a buen puerto el histórico acuerdo nuclear de 2015, ahora de capa caída tras la retirada unilateral de Estados Unidos, tres años después de su firma.



El actual mandatario no puede presentarse a estos comicios al haber completado sus dos mandatos.



También en las últimas horas ha presentado su candidatura otra figura del reformismo, como es Mohsen Hashemi Rafsanyani, hijo del fallecido expresidente de Irán Akbar Hashemi Rafsanyani y actual presidente del Ayuntamiento de Teherán, informa la agencia de noticias Tasnim.



Finalmente, también han apuntado sus comparecencias una de las grandes esperanzas reformistas, el vicepresidente primero Eshaq Jahangiri, así como el diputado Masud Pezeshkian, el exministro de Transporte Abbas Ajoundi, el comandante de la Guardia Revolucionaria Said Mohamed, el exministro de Defensa Said Dehghan y el exministro para el Petróleo Rostam Ghasemi.



El viernes fue el turno del exviceministro del Interior iraní Mostafá Tajzadé, que se ha convertido en el primer reformista radical que se postula al cargo. Tajzadé se granjeó la simpatía de las corrientes modernizadoras del país tras pasarse varios años en prisión después de protestar contra la victoria del conservador Mahmud Ahmadineyad en las elecciones de 2009. Ahmadineyad, hay que decir, presentó su candidatura esta semana.



Ahora, todas las candidaturas deben ser aprobadas por el poderoso Consejo de los Guardianes, la representación política del estamento clerical, que no se distingue por su aperturismo hacia los candidatos reformistas, en particular los radicales como Tajzadé.