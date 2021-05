Guatemala suma 947 contagios y 27 muertes de covid-19 en las últimas 24 horas

Una persona se realiza una prueba de hisopado en el mercado "El Guarda", el 21 de abril de 2021, en Ciudad de Guatemala (Guatemala). EFE/ Esteban Biba/Archivo

Ciudad de Guatemala, 15 may (EFE).- Guatemala sumó este sábado 947 contagios y 27 muertes a causa de la covid-19, según el reporte de las últimas 24 horas del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (Mspas).

La cartera sanitaria realizó 6.336 pruebas, con las que suma 1,3 millones de hisopados aplicados desde que el 13 de febrero de 2020 el Gobierno de Guatemala inició con el plan de atención a la pandemia.

De los 27 fallecidos reportados este sábado, solo uno corresponde a la jornada del viernes y el resto, 26, son decesos sucedidos en fechas anteriores, aclaró el despacho de Salud de Guatemala.

En total, el país centroamericano acumula 241.117 contagios, con 12.709 casos activos estimados por el Ministerio de Salud, que estima recuperados al resto de pacientes, según un cálculo que emplea desde el año pasado, en el que da por finalizada la enfermedad transcurridos 21 días después de la primera prueba.

La incidencia de contagios, sin embargo, ascendió a 1.403 por cada 100.000 habitantes, en un país de más de 16,3 millones de personas.

Además, el Ministerio de Salud ha contabilizado 7.872 muertes a causa del coronavirus SARS-CoV-2, mientras que la tasa de mortalidad se situó en 46,7 fallecimientos por cada 100.000 personas.

Sin embargo, según un estudio divulgado en marzo por la organización no gubernamental Laboratorio de Datos, entre marzo de 2020 y el mismo mes de 2021 murieron más de 15.000 personas por el virus, con base en información del estatal Registro Nacional de Personas (Renap).

El Sistema de Semáforo de Alertas del MSPAS estableció el viernes que 152 municipios del país están en alerta roja, la máxima del protocolo, 113 en naranja y 75 en amarillo para los próximos 15 días.

En el período anterior, que culminó este sábado, existían 54 alertas amarillas, 148 en naranja y 138 en color rojo.

La ministra de Salud, Amelia Flores criticó el viernes a la población al sostener que "el aumento se debe a la falta de responsabilidad que tenemos", como ciudadanos, pues "dejamos de usar mascarilla, aumentamos nuestra presencia en las aglomeraciones (por lo tanto), aumentan los municipios en rojo".

En cuanto a personas vacunadas, el país centroamericano ha administrado el esquema completo a 2.522 personas y 271.912 han contado con la primera dosis.

Guatemala suma 608.200 dosis de vacunas recibidas para evitar la expansión de la covid-19, tanto por donaciones como por adquisición privada o mediante el Mecanismo Covax, de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El próximo lunes, el Ministerio de Salud comenzará a administrar las primeras 50.000 dosis de Sputnik V existentes y, aunque el presidente Alejandro Giammattei, anunció que ese día llegaría un nuevo bloque de vacunas de Rusia, la ministra lo desmintió al confirmar que no llegará debido a un cambio en la ruta aérea.