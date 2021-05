Golden State Warriors logra la victoria frente a New Orleans Pelicans por 125-122

Golden State Warriors ganó como local a New Orleans Pelicans por 125-122 en una nueva jornada de la NBA. Anteriormente, los jugadores de Golden State Warriors ganaron en casa contra Phoenix Suns por 122-116, por lo que tras el encuentro sumaron un total de seis victorias seguidas, mientras que los de New Orleans Pelicans perdieron a domicilio con Dallas Mavericks por 125-107, por lo que tras el encuentro completaron una racha de cuatro derrotas seguidas. Por el momento Golden State Warriors se quedaría fuera de los puestos de Play-off con 38 victorias en 71 partidos disputados. Por su parte, New Orleans Pelicans se quedaría fuera de los puestos de Play-off con 31 partidos ganados de 71 jugados.

En el primer cuarto hubo varios cambios de líder en el marcador, aunque finalmente terminó distanciándose el equipo local y acabó con un resultado de 41-32. Después, en el segundo cuarto los jugadores de Golden State Warriors consiguieron distanciarse en el marcador y tuvieron una diferencia máxima de 19 puntos (75-56) durante el cuarto, que finalizó con un resultado parcial de 34-25. Tras esto, los jugadores acumularon un total de 75-57 puntos antes del descanso.

Durante el tercer cuarto los visitantes lograron aproximarse en el electrónico, de hecho, consiguieron un parcial en este cuarto de 10-2 y el cuarto terminó con un resultado parcial de 24-33 (y un 99-90 global). Por último, el último cuarto de nuevo tuvo varios cambios de líder en el luminoso y el cuarto terminó con un resultado parcial de 26-32, terminando de esta forma el partido con un resultado final de 125-122 a favor del equipo local.

El triunfo de Golden State Warriors se debió en parte gracias a los 38 puntos, seis asistencias y cuatro rebotes de Jordan Poole y los 28 puntos, una asistencia y dos rebotes de Mychal Mulder. Los 30 puntos, cuatro asistencias y cinco rebotes de Nickeil Alexander-Walker y los 20 puntos, tres asistencias y 13 rebotes de Naji Marshall no fueron suficientes para que New Orleans Pelicans pudiese ganar el partido.

Tras vencer este encuentro, el siguiente duelo de Golden State Warriors será contra Memphis Grizzlies en el Chase Center, mientras que el próximo partido de New Orleans Pelicans será contra Los Angeles Lakers en el Smoothie King Center.