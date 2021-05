Gol del paraguayo Jesús Medina garantiza punto y liderato al New York City

Fotografía de archivo de Alex Bono portero de Toronto. EFE/Miguel Sierra/Archivo

Nueva York, 15 may (EFE).- El centrocampista paraguayo Jesús Medina marcó este sábado el gol que permitió al New York City empatar 1-1 con el Toronto FC y afirmarse en el liderato en la quinta fecha de la Liga Profesional de Fútbol (MLS) de Estados Unidos.

El New York City comparte la cima de la Conferencia Este con los mismos ocho puntos con el Montreal Impact y el New England Revolution.

El Toronto suma cinco puntos y cayó al undécimo puesto.

El gol de Medina, el cuarto que marca en lo que va de temporada, llegó al minuto 53 al cazar un balón que dejó suelto el arquero Alex Bono al neutralizar un potente remate del defensa islandés Gudmundur Thorarinsson.

Toronto persistió y empató con el joven ariete canadiense de 21 años Jacob Shaffelburg en el minuto 74 del partido jugado en el Yankee Stadium.

El New York City se vio minado en defensa por las lesiones musculares que obligaron a abandonar a dos defensores, el peruano Alexander Callens y el francés Maxime Chanot.