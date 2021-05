Gobierno peruano no da garantías a actividades de Castillo y Fujimori en Lima

En la imagen, los candidatos a la presidencia de Perú Keiko Fujimori (i) y Pedro Castillo (d) se saludan. EFE/Aldair Mejía/Archivo

Lima, 15 may (EFE).- El Gobierno de Perú aseguró que no puede dar garantías a las actividades proselitistas que anunciaron para este sábado en Lima los candidatos presidenciales Pedro Castillo y Keiko Fujimori de cara a la segunda vuelta del 6 de junio.

El ministro del Interior, José Elice, recordó, en un mensaje publicado en Twitter, que el país se encuentra en estado de emergencia sanitaria ante la situación que afronta por la covid-19.

"Los órganos del Mininter no pueden otorgar garantías a ninguna organización para el desarrollo de reuniones públicas, debido al estado de emergencia sanitaria", afirmó Elice en Twitter.

A pesar de ello, el ministro aseguró que la Policía Nacional del Perú "estará presente en todo evento que lo requiera, para garantizar el orden y la seguridad".

ACTIVIDADES DE CASTILLO Y FUJIMORI

El candidato izquierdista Pedro Castillo ha convocado para la tarde de este sábado a un mitin de campaña en el distrito limeño de La Victoria, donde según medios locales presentará su plan de Gobierno.

La cuenta oficial en Twitter de su partido, Perú Libre, aseguró que la actividad proselitista comprenderá una "marcha y caravana" por La Victoria, donde se encuentra el emporio comercial de Gamarra, el más grande del país.

Fujimori, por su parte, anunció que irá hasta las puertas del penal de mujeres de San Mónica, en el distrito sureño de Chorrillos, para esperar a su rival electoral, con el que insiste en sostener un debate electoral extraoficial.

La candidata del partido derechista Fuerza Popular aceptó esta semana un reto lanzado inicialmente por Castillo para debatir frente al penal en el que pasó 15 meses de prisión preventiva, pero su rival luego afirmó que solo pensaba acudir al debate oficial organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

SIN PERMISOS

En el caso de la convocatoria de Castillo, el alcalde de La Victoria, Luis Gutiérrez, afirmó que no había recibido ninguna solicitud para que se permita la actividad proselitista y remarcó que en su jurisdicción no se permitirán aglomeraciones por las restricciones sanitarias vigentes en el país.

La municipalidad del distrito limeño añadió, en un comunicado, que el Ministerio del Interior es el único organismo encargado de dar los permisos y autorizaciones para este tipo de actividades.

En el caso de Fujimori, el Ministerio del Interior emitió una resolución en la que "desestimó" el pedido de garantías solicitado para el debate propuesto por Fujimori, cuyos seguidores ya han levantado un estrado frente al penal de mujeres.

Los partidos Perú Libre y Fuerza Popular acordaron este miércoles participar en un debate de sus candidatos y otro de sus equipos técnicos, organizados por el JNE de cara a la segunda vuelta presidencial en Perú, que se celebrará el próximo 6 de junio con la convocatoria a votar a más de 25,2 millones de peruanos.