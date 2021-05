Gobierno colombiano se mantiene firme con la organización de la Copa América

En la imagen, el ministro del Deporte de Colombia, Ernesto Lucena. EFE/ Carlos Ortega/Archivo

Bogotá, 15 may (EFE).- El ministro del Deporte de Colombia, Ernesto Lucena, ratificó este sábado que el Gobierno se mantiene firme con la organización de la Copa América en conjunto con Argentina, pese a la incertidumbre desatada por las protestas sociales que comenzaron hace más de dos semanas.

"Usemos la Copa América como un vínculo de paz, de expresión", dijo Lucena durante una rueda de prensa.

"Sé que hay posturas diferentes frente al evento, pero hoy Colombia, más que nunca y como en el 2001, necesita la Copa América", añadió.

La Copa América, que iba a disputarse en 2020, se pospuso para este año y está previsto que se juegue del 13 de junio al 10 de julio.

Sobre el desarrollo del torneo se cierne la amenaza de las protestas, que comenzaron el 28 de abril y han dejado hasta el momento 42 muertos (41 civiles y un policía), en hechos marcados por la brutalidad policial y por el vandalismo.

Justamente, las violentas manifestaciones han abierto un debate en el país en el que muchos claman, incluso en las calles, porque Colombia desista de organizar un torneo en medio de una crisis cuyo fin no se percibe cercano.

En ese sentido, el ministro Lucena aseguró hoy que en "el tema de seguridad", el Gobierno entregará a la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) un informe con el que busca darle "un parte de tranquilidad" a ese organismo para la realización del torneo.

Esto luego de que en los partidos que se disputaron esta semana en las ciudades de Pereira y Barranquilla, esta última sede de la final de la Copa América, hubo incidentes entre la Policía y los manifestantes.

La situación más delicada se vivió en Barranquilla, donde los partidos entre Junior-River Plate y América de Cali-Atlético Mineiro fueron detenidos en varias ocasiones porque los gases lacrimógenos de los disturbios llegaron hasta el estadio Romelio Martínez, sede de esos lances deportivos.

"Vamos a ir hasta el final, Colombia no puede enviar ese mensaje de que la Copa América la vamos a ceder o a cancelar. Nosotros respetamos las decisiones de Conmebol y estamos jugados con lo que ellos vieron esta semana, que fue reforzar unánimemente que la Copa América se celebre en Colombia y Argentina", expresó el alto funcionario.

La comisión técnica de la selección brasileña de fútbol manifestó el viernes su "preocupación" por las violentas protestas que tienen lugar en Colombia desde hace dos semanas, a falta de un mes para su debut en la Copa América.

"Existe algo que está por encima, que es la integridad física de todos nosotros, la de los jugadores y la de todo el personal de la plantilla. Lo estamos acompañando, pero sí, tenemos esa preocupación", dijo el seleccionador Tite en una rueda de prensa.