Fútbol/Segunda.- (Crónica) El Almería perdona al Albacete y el Lugo suma tres puntos de vida

15/05/2021 Almería - Albacete. El Almería, tercero en la tabla, firmó un empate (1-1) este sábado ante el colista Albacete, en una jornada 39 de LaLiga SmartBank que sí aprovecharon Real Zaragoza y Lugo en zona baja. DEPORTES LALIGA



MADRID, 15 (EUROPA PRESS)



El Almería, tercero en la tabla, firmó un empate (1-1) este sábado ante el colista Albacete, en una jornada 39 de LaLiga SmartBank que sí aprovecharon Real Zaragoza y Lugo en zona baja.



El conjunto andaluz perdonó mucho, cuando pudo atacar, y el cuadro manchego se adelantó en la primera que tuvo, un pase directo de portería a Ortuño. La reacción del Almería fue buena, con el golazo del 1-1 de Lazo y Sadiq debió marcar incluso más de un gol.



Para los de Rubi, el punto no les cambia de ser terceros en la tabla, aunque facilita el ascenso directo del Mallorca y puede ver acercarse al Leganés. Además, la Ponferradina mantiene opciones matemáticas aunque pocas de alcanzar los 'playoffs' después de vencer (0-2) en su visita al Castellón.



El cuadro local pudo contar con el apoyo de 2.000 aficionados pero el regreso del público, por Comunidades según la situación sanitaria, no ayudó al Castellón. Óscar Sielva y Pablo Valcarce marcaron al final de cada parte y los buenos minutos locales no se transformaron en goles. La 'Ponfe' se queda a cinco puntos del sexto puesto, con un partido más, y el Castellón marca la permanencia.



El Lugo, que sumó tres puntos 17 jornadas después de su última victoria, se colocó a solo un punto de esa salvación al ganar (2-1) al Mirandés con remontada incluida, gracias al doblete de penalti de Manu Barreiro en los cinco últimos minutos. Mientras, el Zaragoza se ve ya casi salvado con el 0-2 cosechado en Las Palmas.



--RESULTADOS DE LA JORNADA 39.



-Viernes.



Espanyol - Cartagena 0-2.



-Sábado.



Castellón - Ponferradina 0-2.



Lugo - Mirandés 2-1.



Almería - Albacete 1-1.



Las Palmas - Zaragoza 0-2.



-Domingo.



Sabadell - Tenerife 14:00.



Fuenlabrada - Rayo Vallecano 16:00.



Mallorca - Alcorcón 20:45.



Leganés - Logroñés 21:30.



-Lunes.



Oviedo - Málaga 19:00.



Girona - Sporting 21:00.