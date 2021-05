Fútbol/Primera.- Previa del FC Barcelona - Celta de Vigo

El Barça busca la épica tras su desidia



Los culés reciben a un Celta que todavía aspira a Europa



BARCELONA, 15 (EUROPA PRESS)



El FC Barcelona recibe este domingo al RC Celta de Vigo en el Camp Nou (18.30 horas) en la unificada jornada 37 de LaLiga Santander, en la que los blaugranas buscarán una épica a base de combo de resultados tras la desidia mostrada ante Granada o Atlético de Madrid, y con el Celta buscando no apearse del tren europeo.



Partido clave para ambos, quizá más para el Celta. El Barça debe ganar, ni que sea por orgullo propio, y esperar dos derrotas de Real Madrid y Atlético de Madrid para soñar con una última carambola. Pero poco más puede hacer tras no aprovechar más que uno de los seis puntos en juego, en casa, ante Granada y Atlético.



No están en la capital catalana para tirar cohetes ni festejar nada. Se hizo con la Copa del Rey, sí, y no habrá otra temporada en blanco. Pero este Barça de Ronald Koeman que iba a más se frenó, en seco y de forma reiterada, en las citas clave.



Ahora es una utopía ganar una Liga que tendrían a tir en caso de haber ganado, y no perdido, ante los nazaríes en el Camp Nou. Quizá el empate contra el Atlético habría sido hasta bueno. Pero no se vive de 'y si...' sino del presente, que pinta bastante crudo para los culés, pensando más en la reorganización para la siguiente campaña.



Habrá cambios para este partido. Primero, por la sanción de Frenkie De Jong y la lesión de Sergi Roberto, que se suma a las de Coutinho y Ansu Fati. Además, el canterano Òscar Mingueza vuelve al Barça B para ayudar al filial, el mismo domingo, a luchar en el playoff de ascenso a Segunda.



Así, si Ronald Araujo se recupera como así está previsto, el uruguayo formaría con Gerard Piqué y Clement Lenglet o Samuel Umtiti en la zaga, con Dest y Alba como carrileros. La baja de De Jong puede dar una oportunidad a Pjanic, salvo que Ilaix vuelva a imponer su juventud y fuerza. Arriba, Messi duda de si Griezmann o Dembélé estarán a su lado.



En el Celta de Vigo también hay varias bajas. El técnico, Eduardo Coudet, no podrá contar salvo recuperación exprés ni con Rubén Blanco, Jeison Murillo, Sergio Álvarez, Emre Mor, Renato Tapia ni José Fontán.



Pero, con Iago Aspas, Santi Mina, Denis Suárez o Hugo Mallo, buscará seguir luchando por estar el próximo año en Europa. Para ello, claro, deberán ganar en el Camp Nou y sumar la que sería su quinta victoria consecutiva en este tramo final de LaLiga Santander.



Si alargan esa buena racha de cuatro victorias, sumadas ante Osasuna (2-1), Levante (2-0), Villarreal (2-4) y Getafe (1-0), los de Vigo estarán en disposición de poder luchar en la jornada final. Si no hay prolongación de ese momento de éxtasis, se acabará la fiesta continental para los de Coudet.



FICHA TÉCNICA.



--POSIBLES ALINEACIONES.



FC BARCELONA: Ter Stegen; Araujo, Piqué, Lenglet; Dest, Pjanic, Sergio, Pedri, Jordi Alba; Messi y Griezmann.



CELTA DE VIGO: Villar; Hugo Mallo, Aidoo, Araujo, Aarón Martín; Brais Méndez, Beltrán, Denis Suárez, Nolito; Aspas y Mina.



--ÁRBITRO: De Burgos Bengoetxea (C. Vasco).



--ESTADIO: Camp Nou.



--HORA: 18:30/Movistar LaLiga.