Fútbol/Primera.- Previa del Atlético de Madrid - Osasuna

El Atlético se conjura para el penúltimo esfuerzo



MADRID, 15 (EUROPA PRESS)



El Atlético de Madrid recibirá este domingo al Club Atlético Osasuna en la jornada 37 de LaLiga Santander (18.30 horas), su último partido en casa de la temporada y primera oportunidad de proclamarse campeón, siempre a expensas de lo que haga el Real Madrid en su visita a San Mamés.



A esta penúltima jornada de la competición, que se disputa con horario unificado en todos los campos, llega el Atlético como líder con 80 puntos, dos más que el Real Madrid y cuatro respecto al Barcelona, que parece haber oscurecido definitivamente su futuro tras empatar ante el Levante.



El equipo rojiblanco sigue con las cuentas muy claras, que pasan por asegurar su undécimo título liguero si vence sus dos partidos restantes. Cualquier otra combinación de resultados lo dejaría en manos del Real Madrid, ya que su vecino tiene ganada la diferencia de goles y puede llegar hasta los 84 puntos. Por contra, si supera a Osasuna y su perseguidor no vence en Bilbao, cantará el alirón.



Tras saldar un exigente compromiso ante la Real Sociedad (2-1), el equipo entrenado por Diego Pablo Simeone afronta un calendario a priori asequible, ya que Osasuna está cómodamente instalado en mitad de la clasificación y el Real Valladolid, su último rival, atraviesa un momento nefasto e incluso podría llegar descendido al próximo fin de semana.



Además, después de una temporada plagada de problemas físicos, coronavirus incluido, el equipo colchonero ha llegado en muy buen momento al momento culmen del curso y tan solo Thomas Lemar, que sufrió una lesión muscular en el Camp Nou, se perderá este duelo en el Metropolitano.



Sául Ñíguez presumiblemente volverá a ocupar la plaza del francés en el centro del campo por detrás de Luis Suárez, cuyo buen juego sigue sin traducirse en goles, y un Ángel Correa que sí está viendo puerta con facilidad en las últimas semanas.



OSASUNA, MISIÓN CUMPLIDA



Por su parte, Osasuna ya ha cumplido con creces esta temporada y en esta recta final tan solo aspira a mejorar la undécima posición que ocupa actualmente y que desde hace semanas garantiza su presencia en la máxima categoría el próximo curso.



El equipo navarro suele sufrir a domicilio frente al Atlético y encadena cuatro derrotas consecutivas en el Metropolitano y un solo punto sumado contando las sus siete últimas visitas a feudo rojiblanco, donde no gana desde 2009.



Sin embargo, recientemente ya fue capaz de ganar en el Estadio de la Cerámica y tan solo cuenta dos derrotas en las ultimas 11 jornadas, una de ellas ante el Real Madrid, un buen momento en forma que sirve de aviso para el Atlético. Jagoba Arrasate no podrá contar con los lesionados Rubén Martínez, Aridane, Calleri y Adrián López ni con el sancionado Nacho Vidal.



FICHA TÉCNICA.



--POSIBLES ALINEACIONES.



ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Savic, Felipe, Hermoso; Trippier, Koke, Carrasco, Llorente, Saúl; Correa y Luis Suárez.



OSASUNA: Herrera; Ramalho, David García, Roncaglia, Manu Sánchez; Torró, Brasanac, Moncayola; Barja, Torres y Budimir.



--ÁRBITRO: Martínez Munuera (C.Valenciano).



--ESTADIO: Wanda Metropolitano.



--HORA: 18.30/Movistar LaLiga.