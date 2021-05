Fútbol/Primera.- Previa del Athletic Club - Real Madrid

Ganar en San Mamés y esperar el tropiezo colchonero



El Real Madrid, con un ojo en el Wanda, está obligado a ganar si no quiere decir adiós al título de Liga



MADRID, 15 (EUROPA PRESS)



El Real Madrid visita este domingo San Mamés (18.30 horas) con la obligación de lograr la victoria ante el Athletic Club y esperar un tropiezo del Atlético en su partido frente a Osasuna para seguir teniendo opciones de renovar el título de Liga en una jornada 37, que se disputará en horario unificado.



Los de Zinédine Zidane todavía confían en sus posibilidades de retener el cetro liguero tras la autoritaria victoria en Granada. El vigente campeón ha aprendido a gestionar con solvencia sus numerosas bajas y su técnico ha dado protagonismo a la cantera, que está respondiendo con creces como se comprobó en el Nuevo Los Cármenes.



Marvin, que se retiró con molestias, y Miguel Gutiérrez fueron dos baluartes del conjunto blanco el pasado jueves y este domingo volverán a dar combustible a una plantilla casi sin gasolina. El último contratiempo será la baja de Toni Kroos, que no podrá jugar en Bilbao al haber estado en contacto estrecho con un positivo por coronavirus.



Con esta situación y castigado por el calendario, los blancos afrontan el duelo vital de San Mamés con tan solo 48 horas de descanso, 24 y 48 menos que la mayoría de los pretendientes al título. A la ausencia de Kroos se suman las de Carvajal, Sergio Ramos y Mendy, y mantiene la duda de Varane, además de la de Marvin.



Dadas las circunstancias, Zidane podría recuperar a Odriozola para el lateral derecho, que marcó gol en el último partido, e incluso a Marcelo, que también podría ser de la partida tras dejar atrás sus molestias. En el centro del campo, Fede Valverde reemplazará el hueco de Kroos y en la última línea Asensio, Hazard y Vinicius pelean por dos plazas junto al intocable Benzema.



Los blancos saben que -ganando al Athletic- evitarán el alirón colchonero pase lo que pase en el Metropolitano e incluso podrían hacerse con el liderato si los del 'Cholo' Simeone no son capaces de vencer a Osasuna. Un empate o derrota del Atlético de Madrid le daría la opción de depender de sí mismo en la última jornada ya con el liderato en sus manos.



Por su parte, el Athletic Club afronta el envite sin opciones de alcanzar los puestos europeos tras su derrota en El Alcoraz el pasado miércoles. Los de Marcelino García Toral han dejado escapar 7 de los últimos 12 puntos y son novenos en la tabla, a nueve del Villarreal que ocupa el teórico puesto de la nueva 'Conference League'.



El cuadro bilbaíno peleará por mantenerse en el 'top ten' de LaLiga en un duelo que afronta con las bajas de Lekue, que ha dado positivo por coronavirus y sigue al margen de la plantilla, además de los lesionados Muniain, Capa, Yuri y Nolaskoain. El resto de jugadores está disponible para un Marcelino que ya sabe lo que es ganar al Real Madrid este curso.



Fue en las semifinales de la Supercopa de España, cuando los vascos vencieron por 1-2 antes de asaltar la final y proclamarse campeones frente al FC Barcelona. En Liga, en el partido de la primera vuelta, los 'leones' cayeron en el estadio Alfredo Di Stéfano por 3-1, todavía con Gaizka Garitano en el banquillo.



FICHA TÉCNICA.



--POSIBLES ALINEACIONES.



ATHLETIC CLUB: Unai Simón; De Marcos, Yeray, Iñigo Martínez, Balenziaga; Dani García, Berenguer, Vesga, Morcillo; Williams y Raúl García.



REAL MADRID: Courtois; Odriozola, Militao, Nacho, Miguel; Casemiro, Valverde, Modric; Asensio, Vinicius y Benzema.



--ÁRBITRO: Mateu Lahoz (C.Valenciano).



--ESTADIO: San Mamés.



--HORA: 18.30/Movistar LaLiga.