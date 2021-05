Fútbol/Champions.- Previa del Chelsea - Barça

02/05/2021 Barça Femení y Chelsea Women, rivales en la final de la UEFA Women's Champions League 2021 que se disputará el domingo 16 de mayo en el Gamla Ullevi de Gotemburgo (Suecia) DEPORTES



El Barça busca una 'Champions' histórica



Las blaugranas, finalistas en 2019, se miden a un Chelsea que se estrena



BARCELONA, 15 (EUROPA PRESS)



El Barça Femenino tiene este domingo una cita con la historia en la final de la Liga de Campeones femenina, en la que se medirán al Chelsea en el Gamla Ullevi de Gotemburgo (Suecia) con la clara intención de leventar un trofeo que, en su primera final en 2019, se les escapó a manos del Lyon.



Segunda final de 'Champions' en tres años, segunda oportunidad de conquistar por primera vez el máximo torneo continental y de culminar un camino de éxito desde el fútbol 'amateur' hasta lo más alto del fútbol europeo.



En apenas años, el Barça ha pasado de luchar por tener un nombre en España a ser el equipo dominador y, en Europa, busca lograr la misma gesta. En Budapest 2019 perdió con claridad (4-1) ante un Lyon intocable. Esta vez, en Gotemburgo 2021, son hasta favoritas frente a un Chelsea también al alza.



Las blaugranas están recogiendo los frutos de una buena apuesta del FC Barcelona por su equipo femenino. Buenos fichajes, inversión en la Masia, y acierto en un cuerpo técnico liderado en los últimos tiempos por un Lluís Cortés que tiene un claro 'ADN Barça' y hace jugar a sus chicas como muchos querrían ver jugar a los chicos de Ronald Koeman.



Este Barça no tiene ganada la 'Champions' de antemano, para nada. Será una final igualada, disputada, entre las campeones de la Primera Iberdrola y las ganadoras de la Super League inglesa. Pulso de altos vuelos, como no podría ser de otro modo en una final de la UEFA Women's Champions League, pero con la sensación de que el Barça, esta vez sí, puede ganar.



De hecho, muchos catalogaron de 'final anticipada' la semifinal entre Barça y Paris Saint-Germain, que venía de eliminar al Lyon. Las culés, que habían hecho lo propio con el Manchester City, empataron en París (1-1) y doblegaron a las galas en el Johan Cruyff, con público, por 2-1 y un doblete de Lieke Martens.



La delantera neerlandesa llega en una gran forma a esta final. Tras la lesión de la pasada campaña y la llegada de la COVID-19, ha cogido forma y recuperado el olfato goleador, que suma al de una Jenni Hermoso que, con 6 goles en esta 'Champions', aspira a ser la máxima goleadora del torneo.



Y ahí estará, en segundo plano pero vivo, otro pulso de esta final ya que la delantera inglesa del Chelsea Francesca Kirby suma esos mismos 6 tantos. Y, en la recámara, aguarda precisamente Lieke Martens con 5 goles.



La lucha principal es por el título. Es por hacer historia, y de la grande y dorada. Más allá de que tanto Barça como Chelsea femeninos buscan su primera 'Champions', quien la gane convertirá a su club en el primero en Europa en sumar una UEFA Champions League y una UEFA Women's Champions League. Barça y Chelsea masculinos ya la tienen, sus colegas femeninas la persiguen.



Si bien es cierto que el Barça ya optó a ello en 2019 y falló, esta vez las jugadoras de Lluís Cortés están más preparadas. Han ganado experiencia, han seguido creciendo a nivel grupa e individual, han ganado títulos y superado a 'cocos' como City y PSG. Y tienen hambre.



No podrá estar en el césped del Gamla Ullevi la defensa catalana Andrea Pereira, sancionada. Y han viajado sin el alta médica la extremo Andrea Falcón y la delantera nigeriana Asisat Oshoala, para hacer 'piña' y grupo. Por contra, la baja de Pereira abre la puerta a una Patri Guijarro que no jugó en Budapest, al estar entonces lesionada.



Enfrente, las culés tendrán a un Chelsea Women que también se ha proclamado campeón de su liga, la Super League inglesa. Con Emma Hayes en el banquillo tienen un seguro de vida, pues ya ganó la 'Champions' en 2007 con el Arsenal. Ahora, vienen de eliminar al Wolfsburgo, vigente subcampeón, o al Bayern de Múnich.



Las inglesas tienen pólvora, sobre todo en una delantera muy rápida y directa y de mucho gol. Más allá de Kirby, las 'blues' tienen a Pernille Harder, fichada días después de que perdiera una segunda final de 'Champions' con el Wolfsburgo y actual Jugadora del Año de la UEFA por segunda vez. Además, Ji aporta calidad en la medular y Eriksson, pareja sentimental de Harder, poderío atrás.



Ya está todo en la mesa para disponer de una gran cena. El festín se lo llevará solo un equipo, o bien el Barça de Lluís Cortés para culminar un proyecto exitoso que busca su techo, para después repetir frenesí en el futuro, o bien un Chelsea cuyo equipo masculino también disputará la final de la 'Champions' ante el City de Guardiola, y que tiene ese particular y único doblete en mente.



FICHA TÉCNICA.



--POSIBLES ALINEACIONES.



CHELSEA: Berger; Charles, Bright, Eriksson, Andersson; Leupolz, Ingle, Ji; Harder; Kirby y Kerr.



BARÇA: Paños; Torrejón, Guijarro, Mapi León, Ouahabi; Losada, Hamraoui, Putellas; Graham Hansen, Hermoso y Martens.



--ÁRBITRA: Riem Hussein (ALE).



--ESTADIO: Gamla Ullevi (Gotemburgo, Suecia).



--HORA: 21.00/GOL, Barça TV y Esport3.