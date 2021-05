Francia.- Macron pide recursos para restringir vídeos de atentados terroristas publicados en Internet

PARÍS, 15 (DPA/EP)



El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha pedido a la comunidad internacional que encuentre soluciones para eliminar los vídeos de atentados terroristas que los propios responsables de los ataques cuelgan en Internet.



El mandatario realizó esta solicitud durante una cumbre sobre la lucha internacional contra la difusión on-line de atentados terroristas, en un discurso dedicado a la memoria del profesor Samuel Paty, asesinado a mediados de octubre en un acto de terrorismo islamista, cuyo responsable se jactó del crimen en las redes sociales.



"No se puede olvidar y no se olvidará. Esto no puede ni debe volver a suceder", ha declarado Macron en declaraciones a través de un enlace de video en la inauguración de la cumbre del aniversario del Llamamiento de Christchurch, en recuerdo de otro acto de terrorismo: una masacre contra una mezquita de esta localidad neozelandesa, difundida en directo por su responsable mientras mataba a medio centenar de personas.



"Depende de nosotros, las democracias y los defensores de las libertades fundamentales, encontrar las soluciones adecuadas", ha explicado Macron, quien llamó de todas formas a buscar el equilibrio entre la censura y las libertades fundamentales.



El primer ministro británico, Boris Johnson, grabó una declaración para el evento y habló del "tsunami de estos manifiestos de odio". Las autoridades británicas habían descubierto más de 314.500 piezas de material terrorista en Internet en la última década.



Por su parte, la primera ministra neozelandesa, Jacina Ardern, ha pedido que se preste especial atención a los algoritmos de contenido, porque "nos muestran lo que nosotros buscamos".



"Estos algoritmos, en sí mismos, no son necesariamente el problema. La cuestión es si se están utilizando de manera ética por compañías" como Facebook o Google, ha indicado. "Podemos hablar sobre si los algoritmos llevan o no a las personas a lugares peligrosos. Pero, en última instancia, lo que queremos son ciudadanos que sean conscientes de que están frente a un mundo conectado en línea", ha concluido.



En el encuentro también participó el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, quien planteó una serie de herramientas necesarias para luchar contra la radicalización y el extremismo violento en las redes sociales y defendió que esta tarea es una "prioridad" para el Ejecutivo español, que lo ha plasmado en la Estrategia Nacional contra el Terrorismo.