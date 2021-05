Francia alcanza los 20 millones de vacunados con al menos una dosis

EFE/EPA/IAN LANGSDON

París, 15 may (EFE).- Francia alcanzó este sábado el objetivo de las autoridades de que para mediados de este mes hubiera 20 millones de personas con al menos una dosis de la vacuna contra el coronavirus, lo que equivale a tres de cada diez ciudadanos.

"20 millones de franceses han recibido una primera dosis de vacuna", indicó en Twitter el presidente, Emmanuel Macron.

La Dirección General de Sanidad detalló que 20,08 millones de personas han recibido al menos una primera dosis, el 30 % de la población total, y de ellas a 8,8 millones (el 13,1 %) ya se le han puesto dos inyecciones.

El primer ministro, Jean Castex, avanzó por la mañana en su visita a un gran centro de vacunación en la parisiense Puerta de Versalles que estas cifras refuerzan la perspectiva de cumplir el calendario de salida de la crisis.

Según ese progresivo levantamiento de restricciones, este miércoles se reabrirán terrazas de bares y restaurantes y los comercios no esenciales, y el toque de queda comenzará a las 21.00, dos horas más tarde que actualmente.

"El siguiente objetivo son 30 millones de vacunados con una dosis para mediados de junio", añadió el primer ministro, quien advirtió de que, si bien la situación epidémica mejora en el país, el optimismo no debe eliminar la prudencia.