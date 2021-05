Flujos de ducto desde Houston siguen operando a media capacidad

(Bloomberg) -- El combustible que sale de Houston por el oleoducto más grande de Estados Unidos se mantuvo a menos de la mitad de su capacidad una semana después de que un ciberataque provocara una suspensión total en su actividad.

La gasolina y otros productos refinados en el oleoducto Colonial se dirigían al sureste de Estados Unidos a una velocidad de 20.000 a 35.000 barriles por hora el viernes, según personas familiarizadas con el asunto.

Eso es aproximadamente un tercio de su capacidad y una disminución de 50.000 barriles, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas porque la información era comercialmente sensible. El jueves por la mañana, el flujo era de 25.000 barriles por hora. Si bien la razón detrás de la reducción no fue clara de inmediato, Colonial ha dicho que tomaría tiempo estabilizar la operación después del ataque.

Reiniciar la línea es esencial para controlar los precios del combustible en Estados Unidos, donde la gasolina se observa de cerca como un barómetro de la recuperación mundial de la demanda de petróleo por la pandemia. El precio promedio nacional de la gasolina alcanzó el viernes un máximo de seis años, según el club automotriz AAA.

El viernes por la noche, más de la mitad de las estaciones de servicio en Myrtle Beach y Spartanburg, Carolina del Sur, se quedaron sin combustible. Pero en el resto de la región, la mayoría de las estaciones estaban volviendo al servicio, dijo Patrick DeHaan, jefe de análisis de petróleo del rastreador minorista GasBuddy.

Un portavoz de Colonial no respondió de inmediato una solicitud de comentarios el viernes por la tarde. La compañía ha dicho que el reinicio de su cierre sería intermitente y que todos los mercados estaban siendo atendidos el jueves, con un retraso de 5,5 días en los horarios. El ducto es el mayor transportista de gasolina, diesel y combustible para aviones en América del Norte.

La capacidad en las líneas combinadas 1 y 2 de Colonial es de aproximadamente 2,5 millones de barriles por día desde Houston a Greensboro, Carolina del Norte, o aproximadamente 100.000 barriles por hora.

