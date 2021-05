Estas han sido las 5 fotos de Chiquis imperdibles en Instagram

Chiquis (@chiquis) realizó en las últimas horas varias publicaciones en las redesque ponen de manifiesto su popularidad en Internet. Los 5 posteos de historias y fotografías, consiguieron más de 204.478 de interacciones entre sus más fieles seguidores.

Janney Marín Rivera, mejor conocida como Chiquis Rivera, nació en Los Ángeles, California, el 26 de junio de 198. Es hija de la artista Jenni Rivera. Es una cantante, compositora, empresaria, escritora y celebridad estadounidense.

Chiquis comenzó su carrera artística en el 2014, al publicar su primer sencillo titulado «Paloma Blanca».​ Hizo su debut en televisión internacional durante los Premios Juventud al presentar su segundo sencillo «Esa no soy yo». Comenzó a grabar su primer álbum ese mismo año, publicando Paloma Blanca como un tributo a su madre.

Su primera aparición en televisión fue en el reality show Jenni Rivera Presents: Chiquis & Raq-C y también en I Love Jenni. En 2015, estuvo nominada a los Premios Lo Nuestro en la categoría Artista Femenina Regional del Año junto con su madre Jenni Rivera. Además, en esta entrega de premios tuvo una participación especial ya que cantó el tema «La Malquerida».