España reivindica "la voz fuerte" de Europa en el conflicto de Palestina

La ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya. EFE/Juan Carlos Hidalgo/Archivo

Madrid, 15 may (EFE).- La ministra española de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, reivindicó este sábado "la voz fuerte" de Europa en la resolución del conflicto entre Israel y Palestina, que deberá ir de la mano de la "negociación y el diálogo".

En un acto del gubernamental Partido Socialista (PSOE), González Laya ha insistió hoy en construir una política exterior a través de Europa "porque España es demasiado pequeña; tiene una voz fuerte pero no lo suficiente como para influir en los acontecimientos internacionales".

"No basta con que mejoren las relaciones entre Israel y sus vecinos porque hay un conflicto con Palestina que se tiene que resolver a través del diálogo y la negociación", señaló la ministra española, que también recordó que este año se cumplen tres décadas de la Conferencia de Paz de Madrid, "que quiso ser un motor de solución" a este conflicto.

Este sábado las milicias palestinas lanzaron una ráfaga de cohetes hacia Tel Aviv que causaron la muerte a al menos una persona en Ramat Gan, cercana a la ciudad israelí, donde hoy volvieron a sonar las alarmas antiaéreas, mientras el enviado especial de Estados Unidos intenta contener la escalada bélica.

Este es el peor incremento de violencia en los últimos siete años entre palestinos e israelíes, que ya se ha cobrado la vida de más de 120 palestinos, con cientos de heridos y fuertes disturbios en las calles, que se extienden ya por diferentes ciudades.