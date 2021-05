Entrenador del Barcelona Koeman se siente tratado de forma injusta, pero quiere quedarse

Imagen de archivo del entrenador del Barcelona, Ronald Koeman, antes de un partido de La Liga ante el Levante en el Estadio Ciutat de Valencia, Valencia, España. 11 mayo 2021. REUTERS/Pablo Morano

BARCELONA (Reuters) - El entrenador del Fútbol Club Barcelona, ​​Ronald Koeman, dijo que ha sentido maltratado por los medios de comunicación tras la mala racha de resultados de su equipo, que casi les ha dejado fuera de la lucha por La Liga, al tiempo que agregó que quiere seguir al mando la próxima temporada si el club así lo desea.

Los catalanes prácticamente agotaron todas sus posibilidades de atrapar al líder de La Liga, el Atlético de Madrid, después de empatar 3-3 contra el Levante el martes, ya que se encuentra a cuatro puntos a falta de dos partidos.

El domingo deben vencer al Celta de Vigo en su último partido en casa de la temporada, pero aunque lo consigan, sus esperanzas se acabarán si el Atlético derrota al Osasuna.

"Sí, me siento maltratado en las últimas dos semanas, si analizas la temporada por las dos últimas semanas.... Hay que analizar la Copa, que aún luchamos por La Liga, los jugadores... he oído en los medios que lo hicimos muy mal y no estoy de acuerdo", dijo Koeman en una rueda de prensa el sábado.

"En dos semanas se pasa de todo perfecto a todo horrible. Y no es justo", agregó.

A Koeman le queda un año más de contrato con el Barça y dijo que hablará de su futuro con el presidente del club, Joan Laporta, a finales de este mes.

"Hemos quedado para hablar cuando acabe la temporada", dijo el técnico holandés. "Es importante para un entrenador tener la confianza del club y quiero seguir si es así. Ya veremos al final de temporada. Quiero seguir, estoy contento, pero hay mucho margen de mejorar cosas. El camino no acaba este curso".

El exdefensa azulgrana sucedió a Quique Setién como técnico el pasado agosto, cuando el antecesor de Laporta, Josep Maria Bartomeu, estaba al frente del club. Su escuadra obtuvo solo 14 puntos en sus primeros 10 partidos, pero realizó un cambio impresionante para regresar a la carrera por el título.

Ganaron la Copa del Rey en abril con un contundente 4-0 sobre el Athletic de Bilbao, pero su temporada se desmoronó tras perder 2-1 en casa ante el Granada, desperdiciando su oportunidad de desbancar al líder Atlético.

El Barça también tuvo una temporada decepcionante en la Liga de Campeones, perdiendo 5-2 ante el Paris St Germain en el global de su cruce en octavos de final.

"Hay que analizar la temporada entera, conociendo la temporada. Estamos decepcionados. Pudimos ser líderes", afirmó. "Creo que lo importante es creer, seguir, ganar y esperar. Sabemos que las opciones de ganar son pequeñas, pero si todavía hay posibilidades hay que ganar y esperar".

(Reporte de Richard Martin; editado en español por Carlos Serrano)