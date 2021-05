El Salón de la Fama preparó una exhibición especial sobre Kobe Bryant

En la imagen el registro de un mural en memoria del legendario jugador de baloncesto estadounidense Kobe Bryant, en Los Ángeles (California, EE.UU.). EFE/Étienne Laurent/Archivo

Uncasville (Connecticut, EE.UU.), 14 may (EFE).- El Salón de la Fama del Baloncesto Naismith Memorial ha creado una exhibición especial en honor a Kobe Bryant, que el viernes recorrió su viuda, Vanessa, y que se convertirá en la exhibición "más comentada" en el Salón, de acuerdo con John Doleva, presidente y director ejecutivo.

"La familia tuvo tiempo para pensar en lo que querían hacer", dijo Doleva durante la conferencia de prensa del viernes para cada uno de los miembros de 2020.

Agregó que "(Se trata) de los logros de Kobe, pero también de lo que fue Kobe después de que dejó a los Lakers, después de que dejó el baloncesto".

Doleva dijo que la exhibición en el Salón de la Fama, ubicado en Springfield, Massachusetts, fue creada a través de una colaboración de Vanessa Bryant y la compañía de tarjetas comerciales Panini, entre otros.

Bryant fue el único miembro de la clase 2020 repleta de estrellas, que incluye a Tim Duncan y Kevin Garnett, que no estuvo representado en la conferencia de prensa del viernes.

Vanessa Bryant preparó una declaración en lugar de responder preguntas que fue leída por el presentador del evento Marc J. Spears de The Undefeated.

"Para Kobe es un honor ser incluido en el Salón de la Fama del Baloncesto Naismith Memorial", dijo Vanessa Bryant en el comunicado.

Agrega que "Espero celebrar el legado de Kobe y ofrecer mis comentarios en la ceremonia de consagración mañana. En nombre de nuestra familia, agradecemos el amor y el apoyo continuos de los aficionados de todo el mundo".

Como era de esperar, gran parte de los diálogos del viernes se centraron en Bryant, quien tiene una conexión con varios miembros de la clase.

De ellos, los más destacados son Duncan y Garnett, dos compañeros del Salón de la Fama en la primera votación que pasaron décadas luchando con Bryant a lo largo de sus carreras.

Ambos hablaron de la admiración que tenían por Bryant.

"Tu mayor competencia saca lo mejor de ti", dijo Duncan, "y eso es lo que (Bryant) siempre hizo. Siempre tenías que dar lo mejor de ti y dar lo mejor de ti de principio a fin si jugabas contra él o contra cualquiera de sus equipos".

Mientras que Garnett comentó que "Puedes revisar la lista de grandes de la NBA y no podría elegir a dos mejores jugadores, no sólo eso, sino a dos mejores personas, para ir al Salón. Ambos son actos de clase y jugadores increíbles". EFE

vmc/rm/ics