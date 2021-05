El Leeds de Bielsa golea y sueña con Europa

EFE/EPA/Gareth Copley

Londres, 15 may (EFE).- El Leeds United del argentino Marcelo Bielsa goleó al Burnley (0-4), con un doblete del español Rodrigo Moreno, y suena con la clasificación a la Conference League.

El conjunto inglés se hizo con los tres puntos gracias a dos tanto de Rodrigo Moreno, uno de Mateusz Klich y otro de Jack Harrison, contra un Burnley que, una vez salvado, ya no tiene nada más en juego en esta Premier League.

El Leeds, que en estos momentos es décimo en la tabla, en el año de su vuelta a la Premier, tiene muy complicado ir a Europa, pero no imposible. Con dos jornadas por disputarse, está a tres puntos de la séptima plaza, que dará acceso a la Conference League, la nueva competición europea para la temporada que viene.

Eso sí, el Leeds tiene un partido más que el Tottenham Hotspur, equipo que ocupa actualmente el séptimo puesto, y que el Arsenal y el Everton, que marchan octavo y noveno, respectivamente.

El Leeds visitará en la penúltima jornada al Southampton y acabará la temporada en casa contra el ya descendido West Bromwich Albion.