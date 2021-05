El francés Grosjean gana la pole y el colombiano Montoya saldrá en el último puesto

En la imagen, el expiloto de Fórmula 1, el francés Romain Grosjean. EFE/Fernando Bizerra Jr./Archivo

Indianápolis (EE.UU.), 14 may (EFE).- El expiloto de Fórmula 1, el francés Romain Grosjean, ganó este viernes la pole del Gran Premio GMR, de la Serie NTT Indycar Series, que se disputará este sábado en el circuito de Indianápolis Motor Speedway.

El colombiano Juan Pablo Montoya saldrá desde el vigésimo quinto puesto, el ultimo de la lista de participantes.

Se trata de la primera pole que obtiene el novato Grosjean, que debuta esta temporada en la modalidad IndyCar.

Grosjean dio una vuelta ganadora de 1 minuto, 9.4396 segundos con el No. 51 Nurtec ODT Honda durante la ronda final de clasificación de Firestone Fast Six, que fue casi tan notable para los conductores que no pasaron el corte como los que compitieron por el premio NTT P1.

Esta fue la primera pole de Grosjean desde que se adjudicó el primer puesto en la GP2, la última serie de ascenso que lleva a la Fórmula Uno, en mayo del 2011 en Estambul.

Grosjean, de 35 años, llegó a NTT Indycar Series esta temporada con Dale Coyne Racing con RWR después de 10 temporadas en la Fórmula Uno.

Esta fue la primera pole de Indycar para el equipo Coyne desde el 2018, cuando el francés Sebastien Bourdais ocupó el primer lugar en Phoenix Raceway.

La carrera de Grosjean en la F1 terminó el pasado noviembre con el feroz accidente ocurrido en Bahréin en el que escapó de un infierno con graves quemaduras en las manos, ganándose el cariño de los aficionados por su espíritu optimista durante la recuperación.

"Increíble", dijo Grosjean. "Cuando vi el (primer grupo de clasificación) en el que estaba, pensé, 'Oh, querido, si podemos salir del primer grupo, estaremos bien', y lo hicimos. En las últimas vueltas estábamos en eso. Qué día para nosotros. Estoy más feliz de lo que he estado en mucho tiempo".

Grosjean liderará el campo de 25 autos hasta la bandera verde en el circuito de carretera de 14 vueltas y 2.439 millas (3,925 kilómetros).

El dos veces campeón de la serie, el estadounidense Josef Newgarden, se unirá a Grosjean en la primera fila después de una vuelta superior de 1: 09.5665 en el No. 2 Snap-on Tools Team Penske Chevrolet. Es la mejor posición inicial de Newgarden esta temporada.

El inglés Jack Harvey continuó su fuerte comienzo de temporada al quedar tercero con registro de 1: 09.6528 al volante del monoplaza No. 60 AutoNation / Sirius XM Honda.

El ganador de la carrera inaugural de la temporada, el español Alex Palou, partirá cuarto después de una vuelta de 1: 09.7118 en el No. 10 The American Legion Honda del equipo Chip Ganassi Racing.

El neozelandés Scott McLaughlin fue el segundo novato en el Firestone Fast Six, y comenzará en un quinto lugar, el mejor de la temporada, después de una vuelta de 1: 09.7140 con el No. 3 PPG Team Penske Chevrolet.

El estadounidense Conor Daly completó los seis primeros con un tiempo de 1: 09.8662 en el Chevrolet MannKind No. 20, también su mejor actuación de clasificación esta temporada.

El australiano Will Power, cuatro veces ganador de la pole en GMR Grand Prix, no avanzó a la ronda final después de girar entre las curvas 12 y 13 al principio de la segunda ronda de clasificación con un Chevrolet Penske No. 12 Verizon 5G Team Penske No.

El campeón de la serie 2014 y tres veces ganador del Gran Premio de GMR, Power, se ubicará en el puesto 12, su posición más baja en ocho largadas en su carrera en este evento.

Entre los pilotos importantes que no avanzaron desde la primera ronda de clasificación estuvieron los dos mejores en la clasificación del campeonato, el neozelandés Scott Dixon y el mexicano Pato O'Ward.

Dixon comenzará 16º en el No. 9 PNC Bank Chip Ganassi Racing Honda, mientras que O'Ward se alineará en el 18º lugar en el No. 5 Arrow McLaren SP Chevrolet.

También comenzando en la mitad trasera del campo están los campeones de las 500 Millas de Indianápolis, el estadounidense Alexander Rossi (2016, 14º), el actual ganador de la Indy 500, el japones Takuma Sato (17º), el campeón de la serie 2012 y el ganador de la Indy 500 2014, el estadounidense Ryan Hunter-Reay (19°) y cuatro -tiempo campeón de la Indycar Series, Bourdais (20º).