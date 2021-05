El expresidente del Parlamento iraní se registra como candidato presidencial

EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH

Teherán, 15 may (EFE).- El ex presidente del Parlamento iraní Ali Lariyaní se inscribió este sábado como candidato a las presidenciales de Irán del 18 de junio, con el objetivo prioritario de resolver las divisiones internas en el país.

"Quien prometa un paraíso en esta situación complicada del país, esta equivocado debe primero apagar el fuego del infierno de las diferencias, la testarudez, el extremismo y la ignorancia en las laborales", indicó Lariyaní en un discurso, y agregó que sin "la unidad nacional y solidaridad en el país" no se logrará el desarrollo.

Lariyaní quien ha ocupado el cargo de jefe del poder legislativo durante 12 años, entre 2008 y 2020, se presentó en el Ministerio de Interior a primera hora de hoy, el ultimo día del plazo de registro a la candidatura presidencial, y detalló los problemas principales del país en tres campos: la división interna, la política exterior y la economía.

"Nuestro país necesita priorizar el desarrollo económico y los intereses nacionales durante al menos dos décadas y el resto de los temas del país tienen que estar a servicio de ello", dijo Lariyaní.

Lariyaní agregó que "debemos tener una relación fuerte, constructiva e inteligente con Occidente y un lazo fraternal con nuestros vecinos y calmar al país para el desarrollo económico que ese es el arte de la diplomacia".

El ex presidente del Parlamento iraní asimismo indicó que "el objetivo principal de la política exterior del país debe ser facilitar las relaciones exteriores para el desarrollo económico del país" con lo que se puede lograr "un salto" económico.

"El salto productivo y el salto económico interno exigen estabilización y equilibrio en el escenario internacional", dijo Lariyaní y subrayó su oposición a definir metas paralelas que avancen en diferentes direcciones.

Lariyaní, quien en el pasado era del ala conservadora y en los últimos años moderó su postura, se inscribió a las presidenciales como "independiente".

La gran mayoría de los aspirantes registrados hasta la fecha son conservadores.

El bloque reformista no se ha pronunciado por ahora sobre un candidato de consenso y el actual mandatario moderado, Hasan Rohaní, no puede optar a la reelección, ya que ha estado al cargo según lo permitido por la ley, por dos rondas consecutivas, un total de 8 años.

Tras el registro de los aspirantes, el Consejo de Guardianes o Constitucional, formado por seis clérigos y seis juristas conservadores, debe evaluar las candidaturas y aceptarlas. Está previsto que anuncie los nombres de los aspirantes finales a la Presidencia el 26 o el 27 de mayo. EFE

