El Botánico Fairchild de Miami es un jardín jurásico poblado de dinosaurios

EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

Miami, 15 may (EFE).- Una veintena de esculturas de tamaño natural de dinosaurios ambientan a partir de este sábado una "aventura prehistórica" en el Jardín Botánico Fairchild de Miami-Dade (Florida, EE.UU.), donde estas fascinantes criaturas aparecen rodeadas por plantas vivas del mundo prehistórico.

"Los dinosaurios han estado extintos por 65 millones de años, pero no importa cuántos milenios hayan pasado, todavía seguimos fascinados por estas criaturas", afirma un comunicado del Fairchild Garden, un jardín botánico fundado hace 83 años y que hasta el 18 de julio, cuando cierra la exposición, se hace llamar Jurassic Garden.

¿Alguna vez se preguntó cómo comen los dinosaurios o cómo se relacionan estos lagartos gigantes con las aves? ¿O qué pasa con la madera después de millones de años?

Estas preguntas, según el jardín situado en Coral Gables, ciudad vecina a Miami, tienen respuesta "visual" con los paseos Dino Discovery Cart, que se pueden realizar a partir de ahora y hasta julio.

En los paseos se podrán conocer "de cerca fósiles prehistóricos reales y otros biofactos interesantes", según la institución.

Los dinosaurios de tamaño natural están rodeados por la colección permanente de helechos, coníferas y plantas con flores del Botánico Fairchild que se remontan al mundo prehistórico.

Las colecciones del Fairchild, que además es sede del Jardín Nacional de Orquídeas, nunca como en esta ocasión han reflejado una mayor diversidad de especies, afirma el comunicado.

Los dinosaurios dependían de la vida de las plantas hace millones de años y algunas de estas plantas todavía existen hoy. En un mapa al que tuvo acceso EFE hoy durante un recorrido, se consignan plantas prehistóricas como la "Cananga odorata" y la "Araucaria muelleri".

De las criaturas que tanta vida han dado al cine y al imaginario popular hay Velociraptor, Allosaurus y Bambiraptor, entre otras especies de dinosaurios.

Tanto las esculturas gigantes como otras en miniatura muestran un aspecto tan realista que algunos niños preguntaban a sus padres: "¿Por qué no se mueven?".

El jardín botánico fue fundado en 1938 por David Fairchild (1869-1954), uno de los grandes exploradores y recolectores de especímenes de plantas, que trajo a EE.UU. el mango, la nectarina y el rábano picante, entre otras, y Robert H. Montgomery (1872-1953), un contable, abogado y hombre de negocios con una pasión por coleccionar plantas.