Djokovic resurge ante Tsitsipas y vuela a las semifinales contra Sonego

EFE/EPA/ETTORE FERRARI

Roma, 15 may (EFE).- El serbio Novak Djokovic, número 1 del tenis mundial, remontó una rotura con 4-5 en el set decisivo y se impuso por 4-6, 7-5 y 7-5 al griego Stefanos Tsitsipas, número 5, y se clasificó para las semifinales del Masters 1.000 de Roma.

Djokovic selló su semifinal número 70 en los torneos Masters 1.000 tras un partido de enorme intensidad, durado tres horas y 16 minutos, empezado el viernes y acabado este sábado al ser interrumpido por la lluvia.

El serbio, cinco veces campeón en Roma en diez finales, logró su quinta victoria en siete precedentes con Tsitsipas, contra el que nunca perdió en tierra batida.

Necesitó un tremendo desgaste de energías para doblegar al griego, que estuvo por delante de un set (6-4) y de una rotura en la segunda manga (2-1 y saque a favor).

Así se interrumpió el partido este viernes a causa de la lluvia y en la mañana italiana de este sábado los dos tenistas reanudaron una batalla espectacular, marcada por puntos largos, dejadas, golpes ganadores y una larga serie de roturas.

Tsitsipas estuvo por delante 4-2 en el segundo parcial, pero Djokovic consiguió recuperar la rotura y forzar el tercer set, en el que volvió a estar contra las cuerdas.

Perdió el saque con el 1-1 en el marcador y lanzó su raqueta al suelo por la frustración. Pese a recuperar esa quiebra, volvió a entregar el saque con el 4-4, lo que permitió a Tsitsipas sacar por el partido.

Pero Djokovic no dejó de luchar y le devolvió la rotura hasta ponerse por delante 6-5. Fue un golpe psicológico para el griego, que no consiguió retener su servicio y lo entregó a quince.

Djokovic firmó una victoria épica y se enfrentará en las semifinales, previstas para la tarde de este mismo sábado, con el italiano Lorenzo Sonego (n.31), que ganó al ruso Andrey Rublev (n.7).