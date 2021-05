Desvelan busto del periodista mexicano Javier Valdez, asesinado hace 4 años

Una mujer coloca un ramo de flores hoy, en el busto del reportero Javier Valdez, en su cuarto aniversario luctuoso, en la ciudad de Culiacán, estado de Sinaloa (México). EFE/Juan Carlos Cruz

Culiacán (México), 15 may (EFE).- Familiares, periodistas y activistas develaron este sábado un busto en honor al reconocido periodista mexicano Javier Valdez en Culiacán, capital de Sinaloa, el mismo día en que se cumplieron cuatro años de su asesinato.

Durante la ceremonia, Griselda Triana, viuda de Valdez, aseguró que sigue esperando "justicia" por el crimen y recordó que el presunto autor intelectual, el narcotraficante Dámaso López "el Mini Lic", todavía no ha sido extraditado a México desde Estados Unidos, donde se encuentra preso.

“Lo que deben saber los asesinos de Javier, incluido el que dio la orden, es que ni mis hijos ni yo vamos a desistir. Nosotros tampoco pondremos límites a nuestra búsqueda de justicia y pelearemos para que su crimen no quede impune", expresó.

"Aunque será una batalla larga traer a México al autor intelectual, y me refiero a Dámaso López Serrano, alias 'El Mini Lic', para que responda ante la justicia, nada ni nadie nos va a doblegar”, añadió.

Valdez, reconocido periodista que cubría información sobre el narcotráfico en Sinaloa para el semanario Ríodoce, fue tiroteado el 15 de mayo de 2017 en plena luz del día en una calle de Culiacán.

El 27 de febrero de 2020 fue sentenciado a más de catorce años de cárcel Heriberto Picos "el Koala", uno de los autores materiales, mientras que otro, mientras que el pasado 4 de mayo inició el juicio oral en contra de Juan Francisco "el Quillo".

El presunto autor intelectual es el "Mini Lic", actualmente preso en Estados Unidos y sobre el que existe una orden de captura en México desde enero de 2020.

Al develar el busto en la plazuela Álvaro Obregón, junto a la catedral de Culiacán, la viuda dijo que Valdez "no merece el silencio" y exigió que "el crimen sea juzgado con perspectiva de libertad de expresión ya que no existe ninguna duda de que lo asesinaron por ser periodista”.

Por su parte, Ismael Bojórquez, director del semanario Ríodoce, en el que trabajaba Javier Valdez, leyó una carta dirigida al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, recordando su compromiso en el combate a la "impunidad".

En la víspera del cuarto aniversario, Reporteros Sin Fronteras (RSF), Artículo 19 y otros organismos pidieron a la Fiscalía mexicana realizar "acciones concretas" para lograr la "extradición del Mini Lic".