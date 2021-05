Cumbre contra el extremismo en línea pide más transparencia a las plataformas

El presidente francés, Emmanuel Macron, figuran como los principales impulsores de esta cumbre, a la que se acaban de unir Estados Unidos, Perú y Túnez, entre otros países. EFE/EPA/MIGUEL RIOPA / Archivo

París, 14 may (EFE).- Una mayor transparencia por parte de la plataformas de internet acerca de cómo funcionan sus algoritmos fue una de las principales demandas de los países que participaron este viernes en la cumbre virtual contra el extremismo en línea, coorganizada por Nueva Zelanda y Francia.

Esta reunión agrupó a los más de 50 países adherentes al "llamamiento de Christchurch", una iniciativa para combatir la violencia en internet lanzada hace dos años, cuando un supremacista blanco mató a 51 personas en dos mezquitas de esa ciudad neozelandesa mientras se retransmitía en directo por Facebook.

"Estamos buscando que las compañías (tecnológicas) compartan de manera mas transparente sus resultados de algoritmos, para entenderlos mejor", dijo la primera ministra neozelandesa y anfitriona de la cita, Jacinda Ardern.

La dirigente reconoció que "el problema no es que existan los algoritmos en sí, y sí cómo éticamente se utilizan", induciendo en ocasiones a los usuarios a consumir contenidos violentos o inapropiados mediante los programas de la Inteligencia Artificial que rastrean y analizan los gustos de los usuarios.

"Estamos conversando con las empresas en cómo se pueden usar los algoritmos de una manera positiva", agregó la jefa de Gobierno.

Ardern reconoció los avances en el control de contenidos inapropiados por parte de las plataformas, pero consideró que se puede mejorar en la detección de los mismos.

Asimismo, citó la lucha contra las noticias falsas y una inversión en formación de jóvenes lectores, que logren tener un mayor criterio para discernir un contenido falaz, como otros dos ejes que pueden contribuir a erradicar la violencia en red.

La primera ministra de Nueva Zelanda y el presidente francés, Emmanuel Macron, figuran como los dos principales impulsores de este llamamiento, al que se acaban de unir Estados Unidos, Perú y Túnez, entre otros países.

Estados Unidos no se había adherido en 2019, cuando se lanzó la iniciativa. Donald Trump era el presidente entonces.

China y Rusia, dos potencias mundiales, no han entrado de momento en el grupo. "Estamos deseando expandir, siempre y cuando los nuevos miembros estén comprometidos con los principios que defendemos", refirió la primera ministra.

En su intervención, el presidente francés manifestó que el diálogo abierto debe de llevar a "encontrar mecanismos innovadores para frenar" los contenidos violentos en internet, asegurando los derechos fundamentales.

"Esto nos lleva a los gobiernos y a las empresas tecnológicas a hacer más y mejor", sostuvo.

Además de Ardern y Macron, participaron otros jefes de Estado y de Gobierno, como el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y el primer ministro británico, Boris Johnson.

También intervino la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen.

De entre los gigantes tecnológicos, destacó la participación del presidente de Microsoft, Brad Smith. El "llamamiento de Christchurch" también lo integran Google, Facebook, Twitter y Amazon.