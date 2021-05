Cristiana Chamorro propone un sondeo para elegir al candidato opositor en Nicaragua

En la imagen, la aspirante a la Presidencia de Nicaragua y periodista Cristiana Chamorro Barrios. EFE/Jorge Torres/Archivo

Managua, 14 may (EFE).- La aspirante a la Presidencia de Nicaragua y periodista Cristiana Chamorro Barrios propuso este viernes escoger a través de una encuesta a un candidato presidencial único por la oposición que enfrente al sandinista Daniel Ortega, que busca una nueva reelección en los comicios de noviembre.

"Estamos a tiempo de poner a Nicaragua primero y lograr la unidad alrededor de un candidato único, seleccionado por toda la oposición, inscrita y no inscrita, eso no tiene importancia, sino la legitimidad que nos da el consenso popular", dijo Chamorro Barrios, hija de la exmandataria nicaragüense Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997), en una declaración.

"Ortega no tiene legitimidad, la legitimidad es del pueblo. Que se escuche su voz. Utilicemos las encuestas nacionales para eso y seleccionemos al candidato con mayor respaldo popular para ganar por mayoría representativa y absoluta", abogó en el escrito, que tituló "El pueblo tiene el poder para derrotar a Ortega".

La también hija del periodista y héroe nacional Pedro Joaquín Chamorro, asesinado en 1978 por criticar al dictador Anastasio Somoza Debayle, indicó: "si actuamos con ese criterio, el espíritu de abril", en alusión a las manifestaciones antigubernamentales que estallaron en el 2018, "habrá renacido en la unidad electoral de la oposición, conducida siempre con la voluntad del pueblo".

"VOTO ÚTIL", TERCERA VÍA O ABSTENCIÓN

La oposición nicaragüense no logró registrar una alianza electoral para disputarle el poder al presidente Ortega en los comicios generales de noviembre, lo que ha abierto las puertas a dos opciones: recurrir al "voto útil" o que surja una tercera vía.

La abstención es el otro fantasma que recorre el ambiente político luego que la Alianza Ciudadanos por la Libertad y la Coalición Nacional, los dos principales bloques opositores, no lograran firmar una alianza electoral.

Sin embargo, la oposición aún tiene hasta el 28 de julio para lograr una alianza de hecho, con la presentación de las candidaturas a cargos de elección popular, incluida la de presidente y vicepresidente de la República, y así enfrentar juntos a Ortega.

La Alianza Ciudadanos por la Libertad registró su alianza con el Partido Movimiento de Unidad Costeña (PAMUC) y el organismo Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, a la pertenecen representantes de las dos principales cúpulas patronales y dirigentes estudiantiles, no con la Coalición Nacional, con la que mantuvo negociaciones hasta el último momento.

CHAMORRO BARRIOS: NO DIVIDIRÉ EL VOTO

Chamorro Barrios reafirmó que no aceptaría una candidatura por uno de los bloques opositores.

"Desde el momento que dije sí a Nicaragua, me comprometí a no dividir el voto y servir a los nicaragüenses en la posición que el pueblo decida para derrotar a Ortega y lograr la democracia, las libertades y un futuro de progreso para todos", sostuvo.

"En estos momentos confusos", prosiguió, "mi decisión es seguir al lado de todos los nicaragüenses, empujando, primero condiciones para unas elecciones libres, justas y transparentes que honren el derecho sagrado del pueblo a elegir en libertad", y segundo, en que respaldaría a un candidato único.

Por la Alianza Ciudadanos por la Libertad, de centroderecha, los precandidatos a presidentes son el economista Juan Sebastián Chamorro, primo de Cristiana, y el académico Arturo Cruz, que fue embajador en Estados Unidos del Gobierno de Ortega entre 2007 y 2009.

También el veterano político conservador Noel Vidaurre y el informático Américo Treminio.

Por la coalición son la doctora María Eugenia Alonzo, el exguerrillero contra Luis Fley, el activista afrodescendiente George Henríquez Cayasso, el líder campesino Medardo Mairena, el académico y exsecretario del Ministerio de Defensa (2004-2007) Félix Maradiaga, y el empresario y periodista Miguel Mora.

Los opositores, que se encuentran fragmentados, buscan cómo derrotar a los sandinistas, dirigidos por Daniel Ortega, de 75 años, que el 10 de enero cumplió 14 años consecutivos en su segunda etapa como presidente de Nicaragua, tras coordinar una Junta de Gobierno de 1979 a 1985 y presidir por primera vez el país de 1985 a 1990.