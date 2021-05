China suma otros cinco nuevos casos locales en dos provincias distintas

EFE/EPA/ALEX PLAVEVSKI/Archivo

Pekín, 15 may (EFE).- China registró el viernes otros cinco nuevos contagios locales de coronavirus, tres de ellos en la provincia de Anhui (este), donde el día anterior había anunciado dos casos, y otros dos más en la provincia de Liaoning (noreste), informó hoy la Comisión Nacional de Salud.

Con ello, el pequeño brote localizado el jueves no se limita ya a Anhui y se le suma otro en una provincia bastante más al norte de ella, después de más de tres semanas sin ningún caso local en el país.

Respecto al brote de Anhui, los medios oficiales señalaron que las investigaciones preliminares apuntan a que uno de los dos contagiados del jueves mantuvo contacto con un viajero procedente del extranjero en la ciudad nororiental de Dalian -en la provincia de Liaoning donde se ha producido el segundo brote- y luego infectó al segundo caso.

De ello se desprende que ambos brotes podrían estar relacionados con contagios procedentes del exterior, según las mismas fuentes.

Desde el jueves, las autoridades han restringido la movilidad de los vecinos en las zonas afectadas y han comenzado a realizar pruebas de ácido nucleico.

Además de esos cinco contagios locales, el viernes se registraron nueve casos procedentes del exterior en Shnaghái (3, este), Shaanxi (2, centro), Liaoning (1), Shandong (1, noreste), Cantón (1, sur) y Sichuan (1, suroeste).

Ese día fueron dados de alta 20 pacientes y 351 contactos cercanos a los contagiados dejaron de estar en observación médica.

Los casos importados activos se sitúan en 252, uno de ellos grave, de entre el total de 5.824 detectados desde el comienzo de la epidemia.

El total de casos activos se eleva a 279, de entre los 90.829 contagios contabilizados desde diciembre de 2019, que ocasionaron 4.636 fallecimientos.

Permanecen bajo observación médica 5.613 contactos cercanos a los contagiados entre el total de 1.014.401 personas cuyo rastro se ha seguido desde el inicio de la enfermedad.

Respecto a los casos asintomáticos, que China no considera confirmados hasta que no muestran síntomas, el viernes se registraron 25 nuevos casos, 15 de ellos importados del extranjero y diez por contagio local (7 en Anhui y 3 en Liaoning).

Se mantienen bajo observación médica 341 casos asintomáticos, 326 de ellos llegados del exterior.

En la ciudad semiautónoma de Hong Kong los casos activos se sitúan en 1.339, entre los 13.357 registrados desde el principio de la pandemia, que causaron 210 muertes.