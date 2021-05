Chile afronta las elecciones con más casos de covid-19 de los previstos

Personal sanitario atiende a un paciente afectado por la covid-19 en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, en Santiago (Chile). EFE/Alberto Valdes/Archivo

Santiago de Chile, 15 may (EFE).- El ministro de Salud de Chile, Enrique Paris, informó este sábado que en las últimas 24 horas se registraron un total de 6.769 nuevos contagios de covid-19, un dato más alto del esperado por autoridades y expertos para este fin de semana, en el que se lleva a cabo un macroproceso electoral.

El país celebra entre esta jornada y la del domingo la elección de los constituyentes que redactarán una nueva carta magna, además de unos comicios municipales y regionales, eventos previstos en un inicio para los pasados 10 y 11 de abril pero que se aplazaron a esta fecha debido al empuje que entonces tenía la pandemia.

Después de volver a aplicar estrictas cuarentenas en todo el país y de cerrar fronteras, los contagios se fueron conteniendo pero no han logrado reducirse tanto como se esperaba.

El escenario "sigue siendo complejo", reconoció Paris cuando acudió a votar, al tiempo que esperó que las cifras del domingo sean algo mejores.

En la misma línea se manifestó la presidenta del Colegio Médico (Colmed) de Chile, Izkia Siches, cuando acudió a sufragar, lamentando que los contagios en estas fechas son mucho más altos de lo esperado.

"Lamentablemente las cifras no fueron tan bajas como todos esperábamos, existían proyecciones de expertos, que nosotros también respaldamos, de llegar a entre 3.500-4.000 casos diarios, lamentablemente la media móvil está superando los 5.700", dijo Siches.

La doctora, no obstante, hizo un llamado a acudir a votar manteniendo todas las medidas de prevención.

El ministro Paris también alentó la participación en las elecciones y expresó que pese a que la emergencia sanitaria persiste, esta se da en un contexto en el que más de 9 millones de personas tienen ya la primera dosis de la vacuna puesta y casi 7,5 millones completaron su cuadro de vacunación, lo que equivale a cerca del 50 % de la población objetivo (15 millones).

"Vayan a votar, van a tener todas las seguridades para no contagiarse. Respetemos las ideas, celebremos con calma y mantengamos las medidas sanitarias. Esto es un proceso inédito en Chile", dijo Paris.

La cifra total de personas que han sido diagnosticadas con covid-19 en Chile desde que comenzó la pandemia alcanza las 1.280.252, de las que 36.964 se encuentran en etapa activa del virus.

En cuanto a los decesos, en las últimas 24 horas se registraron 87 fallecidos por causas asociadas a la covid-19, por lo que el número total de fallecidos asciende a 27.734 en el país.

A la fecha, 2.953 personas se encuentran hospitalizadas en unidades de cuidados intensivos, de las cuales 2.471 están con apoyo de ventilación mecánica.

La tasa nacional de positividad -número de contagios por cada 100 pruebas de PCR- de las últimas 24 horas fue del 9,33 %, tras llevarse a cabo cerca de 65.000 exámenes.