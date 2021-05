Castillo y Fujimori se citan para debatir en Arequipa, en el sur de Perú

Fotografía del 1 de amyo del 2021 de los candidatos presidenciales peruanos Pedro Castillo (d) y Keiko Fujimori (i). EFE/Stringer

Lima, 14 may (EFE).- Los candidatos a la Presidencia de Perú Pedro Castillo (izquierda) y Keiko Fujimori (derecha) se citaron este viernes en la sureña ciudad de Arequipa para enfrentarse por segunda y última vez en un debate antes de la segunda vuelta de las elecciones.

Será el domingo 30 de mayo en el único debate entre ambos candidatos organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), ya que el primer debate fue organizado el 1 de mayo de forma paralela al órgano electoral en la plaza de Chota, municipio andino de cuya homónima provincia es oriundo Castillo.

Los temas sobre los que se centrará este segundo debate son salud y manejo de la pandemia, economía y promoción del empleo, educación, ciencia e innovación; lucha contra la corrupción, y políticas sociales y atención a poblaciones vulnerables.

Así, por primera vez en la historia electoral de Perú, los dos contendientes de la segunda vuelta presidencial no debatirán ni una sola ocasión en la capital, como era habitual hasta este proceso electoral.

No obstante, se barajó la idea de hacer un debate en Lima bajo las mismas circunstancias que el primero en Chota, después de que Castillo retara a debatir a Fujimori frente a la puerta de la cárcel donde ella pasó recientemente 15 meses en prisión preventiva por presunto lavado de dinero en sus anteriores campañas electorales.

Pese a que Fujimori aceptó debatir frente al establecimiento penitenciario igual que lo hizo en Chota, el candidato izquierdista arguyó problemas de agenda para acudir este sábado a la hora propuesta por su contrincante.

Lima sí será la sede del debate de equipos técnicos entre los partidos Perú Libre, de Pedro Castillo, y Fuerza Popular, de Keiko Fujimori, a celebrarse el domingo 23 de mayo en el Gran Teatro Nacional de la capital peruana.

Desde la celebración de la primera vuelta el 11 de abril, Fujimori ha recortado diferencias con Castillo y actualmente ambos se encuentran casi emparejados.

De acuerdo con el sondeo de la encuestadora Datum publicado este viernes en el medio Perú 21, Castillo sigue por delante de Fujimori al sacar el 52 % de votos válidos frente al 48 % de la hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), que cumple una condena de 25 años de prisión por delitos de lesa humanidad.

A las elecciones programadas para el domingo 6 de junio están convocados más de 25 millones de peruanos para elegir a su próximo o próxima presidente, que gobernará el país para el periodo 2021-2026 y asumirá el cargo el 28 de julio, día en el que Perú conmemorará los 200 años de su independencia.