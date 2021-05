Burns se queda con liderato del PGA Byron Nelson, español Cabrera se desploma

El golfista estadounidense Sam Burns, que este mes logró su primera victoria en el circuito PGA, se hizo con el liderato del torneo Byron Nelson tras la segunda ronda del viernes, en la que el español Rafa Cabrera Bello cayó del tercer al 22º lugar.

Burns firmó una tarjeta de 62 golpes, 10 bajo par, con 10 birdies y ningún bogey en el campo TPC Craig Ranch de McKinney (Texas).

El estadounidense, de 24 años, suma un acumulado de 127 golpes en las primeras dos jornadas en el campo TPC Craig Ranch de McKinney (Texas).

A solo dos golpes de distancia del líder se sitúa el sueco Alex Noren, que terminó el recorrido del viernes con 64 golpes, a tres el surcoreano K.H. Lee y a cuatro el estadounidense Doc Redman.

Sam Burns, en su tercera temporada en PGA, se impuso hace dos semanas en el Valspar Championship en Florida, un triunfo que le dio confianza para sus siguientes retos.

"Lo más importante para mí es ver que el trabajo duro que realizamos comienza a dar resultados", dijo Burns. "Muchas veces no sabes cuánto tiempo van a tardar los resultados. El golf es un juego inconstante".

Cabrera Bello, por su parte, arrancó el jueves con una gran ronda de 64 golpes pero el viernes se desplomó hasta el 22º lugar con una tarjeta de 71 golpes.

"Ayer jugué un gran golf. Hoy realmente no pasó mucho en los greens para mí. El resto del juego fue sólido", dijo el español. "Me he dado muchas oportunidades. Fue un día más complicado con más viento, pero simplemente no pude meter la pelota en el hoyo. Espero que el fin de semana vuelvan a caer".

El mexicano Carlos Ortiz arrancará la tercera ronda en el sexto lugar compartido, a seis golpes del líder, y el colombiano Sebastián Muñoz en el decimosegundo a siete.

El español Jon Rahm, número tres del ranking mundial, ocupa el 40º puesto con 137 golpes, 10 por detrás de Burns.

- Resultados de la segunda ronda del torneo PGA Byron Nelson (par-72):

127 - Sam Burns (USA) 65-62

129 - Alex Noren (SWE) 65-64

130 - Lee Kyoung-hoon (KOR) 65-65

131 - Doc Redman (USA) 64-67

132 - JJ Spaun (USA) 63-69

133 - Jordan Spieth (USA) 63-70, Matt Kuchar (USA) 67-66, Patton Kizzire (USA) 69-64, Seamus Power (IRL) 65-68, Charl Schwartzel (RSA) 65-68, Carlos Ortiz (MEX) 67-66

134 - Wyndham Clark (USA) 66-68, Ted Potter (USA) 66-68, Joseph Bramlett (USA) 64-70, Vincent Whaley (USA) 69-65, Ben Martin (USA) 65-69, Sebastián Muñoz (COL) 66-68, Brandt Snedeker (USA) 66-68, Bronson Burgoon (USA) 68-66, Hank Lebioda (USA) 67-67, Roger Sloan (CAN) 66-68

135 - Sepp Straka (AUT) 68-67, Charles Howell (USA) 65-70, Lee Westwood (ENG) 71-64, Rafa Cabrera Bello (ESP) 64-71, Marc Leishman (AUS) 66-69

