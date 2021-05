Bolivia ve una oportunidad en la venta de acciones de Petrobras en el país

Una persona camina frente a la sede de Petrobras en Río de Janeiro (Brasil). EFE/Antonio Lacerda/Archivo

La Paz, 15 may (EFE).- La estatal boliviana Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) consideró este sábado como una "oportunidad" la venta de acciones anunciada por Petrobras en la empresa que opera el gasoducto entre Bolivia y Brasil, porque le permitirá suministrar gas al gigante suramericano "sin intermediarios".

El vocero de YPFB, Juan Carlos Ortiz, manifestó que por las reformas que está emprendiendo, como esa venta de esas acciones, la firma brasileña "deja de ser la comercializadora" de varias distribuidoras, por lo que "cede espacio en el mercado para que otros entren", como esta estatal boliviana.

"Petrobras saldrá cuando logre vender sus acciones y eso no es catastrófico", sostuvo Ortiz citado en un boletín de YPFB divulgado este sábado.

El vocero aclaró que esa venta no tiene que ver con "la mirada alarmista" de que Bolivia es "poco atractiva para invertir o explorar hidrocarburos", sino que es parte de su plan estratégico que se centra en operaciones "en aguas profundas y ultraprofundas".

"Petrobras no solo se va de Bolivia, sino de muchas partes del mundo y hasta de sus propios campos productores", manifestó Ortiz.

De acuerdo con datos de YPFB la demanda de Brasil es de más de 80 millones de metros cúbicos de gas por día, el 55 % es oferta nacional, mientras que el 45 % es demanda importada, y de este último porcentaje la estatal boliviana participa "con la mitad".

"Esta nueva realidad del mercado brasileño permite que accedamos al distribuidor final y eso representa para nosotros una oportunidad", enfatizó Ortiz.

La petrolera brasileña ya había anunciado en diciembre del año pasado el proceso de venta de sus acciones en la empresa que opera el gasoducto entre Bolivia y Brasil como parte de una "estrategia de optimización" y de "mejoría de aplicación del capital" de la compañía.

A pesar de esto, YPFB Transporte de Bolivia, socio mayoritario con el 51 % de las acciones de la empresa Gas TransBoliviano (GBT), señaló en un comunicado esta semana que "no recibió ninguna comunicación oficial" sobre aquella intención de venta de acciones.

La extracción de gas natural da a Bolivia sus mayores ingresos fiscales, con Brasil y Argentina como sus mercados principales.

Bolivia ha proyectado para este año un crecimiento económico de 4,4 % tras la contracción de la gestión anterior que superó el 8 %.

No obstante, entidades como la consultora Moody's proyectaron un crecimiento algo superior al 3 % en base análisis internos y externos, en los que juega un rol importante la exportación de hidrocarburos que representa una de las áreas más importantes de la economía del país.