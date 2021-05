BlackRock planea regresar a las oficinas en septiembre

(Bloomberg) -- BlackRock Inc. solicitará a sus empleados en Estados Unidos que regresen a las oficinas en septiembre, cuando comenzará un período de prueba que permitirá trabajar parcialmente de forma remota cada semana.

El administrador de activos más grande del mundo permitirá hasta dos días a la semana de trabajo remoto en promedio para el personal estadounidense, dijo el viernes un portavoz de BlackRock, con sede en Nueva York.

BlackRock pedirá a los empleados que “vuelvan a aclimatarse” al trabajo de oficina periódicamente en julio y agosto si se sienten cómodos haciéndolo, dijo el portavoz. El personal se dividirá en grupos, con acceso a la oficina en forma rotativa de dos semanas durante esos meses.

Los administradores de fondos están experimentando con la expansión de los acuerdos de trabajo remoto a medida que aumentan las tasas de vacunación. Vanguard Group está adoptando un modelo de trabajo híbrido para la mayoría de su personal. Fondos de cobertura como Two Sigma Investments y Bridgewater Associates también planean permitir que los empleados continúen trabajando de manera remota al menos parcialmenre

