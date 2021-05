Antonio Canales habla de su pasado más negro

16/05/2021 ANTONIO CANALES. MADRID, 16 (CHANCE) Antonio Canales ha estado esta noche en 'Sábado Deluxe' y ha hablado de todo lo habido y por haber. El bailaor flamenco se ha mostrado muy generoso con el programa y no ha puesto impedimento para tratar uno de los temas más delicado: su pasado. Y es que como ya sabíamos, aunque no con detalles, había pasado una época muy mala y hoy se ha abierto en canal. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



Antonio Canales ha estado esta noche en 'Sábado Deluxe' y ha hablado de todo lo habido y por haber. El bailaor flamenco se ha mostrado muy generoso con el programa y no ha puesto impedimento para tratar uno de los temas más delicado: su pasado. Y es que como ya sabíamos, aunque no con detalles, había pasado una época muy mala y hoy se ha abierto en canal.



Primero ha hablado sobre su separación: "Yo tuve una tragedia de amor cuando me separo de Mamen y pierdo a una persona muy importante en mi vida. Había muerto mi hermana, mi hermano, mi padre, con la separación lo superé todo, pero con esto que me pasó no pude remontar. Había una tercera persona, no lo voy a sacar, aunque lo sabe toda la gente. Yo me separo de mamen porque había una tercera persona por mi parte, era un hombre. Yo decidí irme con mi madre porque yo estaba enamorado de esta persona. Esta persona, este muchacho se va y al poco tiempo se estaba casando sin decirme nada con una mujer".



A partir de entonces, Antonio Canales entra en un bucle difícil de salir: un jugueteo con las drogas por su estado de ánimo: "A partir de ahí llevaba una vida terrible de drogas, de no querer bailar, tuve que pedir ayuda... no eran juergas, empecé a ir a los casinos, me tuve que denunciar para que no me dejaran pasar. Yo derroché una fortuna, tenía a tres gestorías llevándome los asuntos. No lo perdí todo porque mi mujer y mi padre me fueron quitando para recuperarlo. Hay muchos momentos lindos porque cuando llego a casa después de recuperarme mi padre había recuperado muchas cosas que había vendido".



De hecho, el bailaor ha contado que necesitó de un tratamiento para salir de ese bucle: "Estuve en un centro muy conocido, no llegó al mes porque el doctor me aconsejó que podía estar en cualquier lugar mientras teníamos una sesión por semana. Decido pedir ayuda cuando estaba en un balcón y pasó la virgen y me estaban cantando una sevillana y de repente fue tal lo que me entró en el cuerpo que le dije a mi madre 'ayudarme'".