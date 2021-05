AMP2.- O.Próx.- Israel alcanza instalaciones de Hamás en Gaza, que informa de siete muertos en los últimos ataques

El Ejército israelí alcanza lanzacohetes, una instalación de inteligencia militar y "dos escuadrones terroristas" en Gaza



Al menos siete muertos, entre ellos niños, en ataques israelíes en el campo de refugiados Al Shati, según medios



Cohetes lanzados desde la Franja impactan en el puerto de Asdod y causan una enorme explosión



MADRID, 15 (EUROPA PRESS)



Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han afirmado este sábado que han alcanzado varios objetivos del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) en la Franja de Gaza, cuyos medios han informado de al menos siete civiles muertos en el campo de refugiados Al Shati por la ofensiva israelí en las últimas horas.



"Recientemente, aviones atacaron varios lanzacohetes y otras instalaciones subterráneas de lanzamiento", ha informado el Ejército de Israel en su perfil de Twitter, donde ha publicado vídeos de los impactos en el norte de la Franja de Gaza.



Asimismo, ha compartido imágenes del ataque aéreo a la oficina del jefe de las fuerzas de seguridad de Hamás, Tawfiq Abu Naim, se usaba "para el mando y control de la infraestructura militar". No obstante, no se ha precisado si Abu Naim ha resultado afectado por el ataque.



En un último balance de sus ataques de este sábado, las FDI han señalado que durante la noche han alcanzado "un sitio de inteligencia militar, sitios de lanzamiento de cohetes y dos escuadrones terroristas".



Mientras, en Gaza se ha notificado la muerte este sábado de al menos siete personas en el campo de refugiados Al Shati, entre ellos varios niños, en el ataque a un edificio sin previo aviso, informa la agencia de noticias palestina WAFA. Por su parte, la agencia palestina Maan ha elevado la cifra de fallecidos en este ataque a 10, con una veintena de heridos.



Hamás ha informado que es probable que el número de víctimas por esta ofensiva aumente ya que aún se está intentando recuperar cuerpos de víctimas entre los escombros. Por su parte, las FDI aún no han compartido información respecto a este ataque.



Mientras tanto, las sirenas antiaéreas han continuado sonando este sábado en distintos puntos de Israel, como Asdod, Ascalón y otras áreas del sur, informa 'The Times of Israel'. El Ejército israelí ha cifrado, en la mañana de este sábado, en 200 los lanzamientos desde la Franja desde las 19.00 horas del viernes.



En concreto, en Asdod se ha notificado el impacto de un cohete en un edificio, causando daños pero sin reportar heridos por el momento. Asimismo, otro cohete ha alcanzado el puerto, donde ha golpeado un depósito de combustible, lo que ha provocado una enorme explosión.



"Varios cohetes están siendo lanzados sin parar desde Gaza hacia al sur de Israel. Hoy en la noche, un cohete impactó la ciudad de Asdod, vean el daño ustedes mismos. Esto no quedará sin respuesta", ha lamentado el Ejército israelí en su perfil de Twitter, junto a un vídeo de la explosión en el puerto.



También han saltado las alertas en Beerseba y Ofakim, a donde se han lanzado cerca de una decena de cohetes desde la Franja de Gaza, la mayoría cayendo en campo abierto, mientras la Cúpula de Hierro israelí ha logrado interceptar al menos un cohete, recoge Canal 12.



Sderot ha sido otra de las zonas a las que se han lanzado cohetes desde la Franja de Gaza, siendo varios de ellos interceptados por la Cúpula de Hierro.



Al respecto, el brazo militar de Hamás ha indicado que ha lanzado un fuertes bombardeos contra Beerseba y Asdod en respuesta a los ataques de las FDI contra domicilios en Gaza, en concreto por el ataque al campo de refugiados, y la "matanza" de palestinos en las protestas de Cisjordania, que se han saldado con al menos nueve muertos, recoge 'The Times of Israel'.



Al menos tres mujeres han resultado levemente heridas cuando corrían a los refugios aéreos en Beerseba, según el servicio de emergencia Magen David Adom.



Las FDI han cifrado en más de 2.000 los cohetes lanzados desde la Franja de Gaza hacia Israel desde que estallaron los ataques el pasado lunes.



"No todos los cohete que Hamás dispara contra Israel alcanzan su objetivo. Cientos de cohetes se han caído en la Franja, algunos se han estrellado contra líneas eléctricas", ha apuntado el Ejército israelí, para agregar que los cortes de electricidad en Gaza afectan "a 200.000 personas" debido a ello.



ALTO EL FUEGO



En el marco del incremento de los ataques, el primer ministro de la Autoridad Palestina, Mohamed Shtayé, ha pedido este viernes a Naciones Unidas que tome medidas urgentes para "detener la continua agresión israelí" y ha pedido al Cuarteto Internacional que abra "un camino político serio que conduzca al fin de la ocupación y el establecimiento de un estado palestino independiente", informa la agencia palestina Wafa.



Mientras, el Gobierno israelí mantiene abierta la posibilidad de iniciar una ofensiva terrestre sobre Gaza --la última fue en 2014-- y por ahora no se muestra dispuesto a un alto el fuego, si bien una fuente diplomática ha asegurado a 'The Times of Israel' que las partes podrían llegar a un acuerdo en unos días ya que los mediadores, entre los que estarían Estados Unidos y Rusia, se habían mostrado optimistas tras unas conversaciones.



Por su parte, desde Hamás, el líder político, Jaled Meshal, ha expresado este viernes que el grupo está preparado para el alto el fuego "recíproco", recoge el mismo medio israelí. Hasta el momento, Israel ha rechazado los esfuerzos de alto el fuego promovidos por Naciones Unidas y Egipto.



Las autoridades palestinas han confirmado ya más de 120 fallecidos, entre ellos una treintena de niños, y más de 900 heridos, mientras al menos nueve israelíes han muerto en el marco de los ataques. Las milicias del enclave han confirmado 20 muertos en sus filas, aunque Israel apunta a una cifra mayor.



CONTINÚAN LOS DISTURBIOS



Asimismo, las movilizaciones en disturbios en ciudades israelíes se extienden, dejando numerosos heridos, daños y detenidos. En la última noche se ha registrado el incendio de un la ciudad mixta árabe-judía de Acre.



Los enfrentamientos se han desarrollado también en zonas del norte de Israel, como en Fureidis, Haifa o Umm Al Fahm, entre otros, donde la Policía ha detenido a varias personas.



En Jaffa, dos niños árabes han resultado heridos en un ataque a una vivienda, lo que ha llevado a la Policía a iniciar una investigación, ya que imágenes del incidente han mostrados a dos personas encapuchadas merodeando por la casa en momentos previos, recoge 'The Times of Israel'.



Lod ha vuelto a acoger también disturbios, así como Jerusalén Este, donde se han vuelto a desarrollar enfrentamientos con la Policía en distintos barrios, incluido Sheij Jarrá.