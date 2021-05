AMP.- Venezuela.- La Justicia venezolana embarga la sede del diario 'El Nacional' por una demanda de Diosdado Cabello

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)



El 'número dos' del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, ha informado este viernes que el Tribunal Supremo de Justicia ha notificado el embargo ejecutivo de la sede del diario 'El Nacional' como parte de una indemnización por una demanda que el mismo puso por daño moral.



"Informo que, en horas de la tarde, los tribunales competentes, dentro de los trámites de mi demanda a 'El Nacional', han ejecutado las medidas de fijación de carteles y notificación de embargo ejecutivo y se ha iniciado el proceso de pago de la indemnización", ha indicado Cabello a través de su perfil de Twitter.



Agentes de la Guardia Nacional han acudido al edificio del medio de comunicación, tal y como ha relatado el presidente editor del diario, Miguel Henrique, quien ha condenado que "no se ha cumplido con el debido proceso".



"Es un atropello que debemos de denunciar al mundo entero. Quieren eliminarnos, cerrarnos, que desaparezcamos del mapa", ha lamentado.



Por otra parte, el gerente general del diario, Jorge Makriniotis, ha calificado la acción como otra "arremetida" contra el medio de comunicación y ha aseverado que se trata de un "proceso ilegal" y "contra la democracia", informa 'El Nacional'.



La Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia dictó una sentencia el pasado 16 de abril contra 'El Nacional' en la que recogía que el medio debe pagar a Cabello por daños morales 237.000 petros, lo que equivale a 13 millones de dólares (unos 11 millones de euros).



Cabello demandó en agosto de 2015 a 'El Nacional' por difamación debido a la publicación de un trabajo realizado por el diario español ABC, en el que Leamsy Salazar, uno de sus exescoltas, señalaba que estaba vinculado con el narcotráfico.



"Si no pagas en efectivo, tenemos que ejecutar los bienes para resarcir los daños porque yo sí tengo moral", dijo esta semana el diputado durante su programa semanal "Con el mazo dando", que emite el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).



GUAIDÓ Y EEUU REPUDIAN EL EMBARGO



Al poco de conocerse la noticia, el líder opositor venezolano Juan Guaidó ha trasladado todo su apoyo a "la familia" del diario. "La arremetida de la dictadura forma parte del esquema que han utilizado para aniquilar la prensa libre en Venezuela", ha lamentado Guaidó en Twitter.



"No les fue suficiente la censura, negar el papel, la compra de medios por parte de testaferros, la persecución a periodistas y sus directivos. Utilizando a una justicia secuestrada, el régimen arrebata la sede de un medio que lleva más de 77 años informando con la verdad", ha añadido.



"Libertad de prensa y que se detenga la persecución son esenciales para lograr elecciones libres y justas. Por eso debemos presionar con la comunidad Internacional, nadie confía en la dictadura", ha remachado el líder opositor.



La opositora Asamblea Nacional de Venezuela también ha expresado su rechazo al embargo. "Rechazamos y condenamos el embargo que sucede en estos momentos a la sede de El Nacional. No podrán con 77 años de historias. Nuestra solidaridad con su director Miguel Henrique Otero, el equipo directivo, sus periodistas y demás personal", según un comunicado.



Asimismo lo ha condenado el embajador de Estados Unidos, James Story, para quien "toma de las instalaciones de 'El Nacional', no es contra un edificio o sus instalaciones sino contra la libertad de prensa". "Y sobre este acto violatorio", ha añadido, "cae toda la responsabilidad del régimen" ya que "no pueden haber elecciones libres y justas en Venezuela sin libertad de expresión".