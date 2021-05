AMP.- O.Próximo.- Manifestaciones en Londres, París, Berlín o Bagdad en rechazo a la violencia contra los palestinos

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)



Miles de personas han salido este sábado a las calles de ciudades como Berlín, Londres o Bagdad para expresar su rechazo a la los bombardeos sobre la Franja de Gaza y la represión de las fuerzas israelíes contra los palestinos en Cisjordania.



En Londres, unas 100.000 personas --según los convocantes-- se han concentrado en Hyde Park para exigir al Gobierno británico "acciones inmediatas" para parar la "brutal" violencia contra el pueblo palestino.



La manifestación ha culminado frente a la Embajada israelí en Londres entre consignas coreadas como "Palestina, libre, libre" y pancartas pidiendo el fin de los bombardeos. En el estrado improvisado frente a la Embajada se ha pedido a la gente que continuara marchando para evitar grandes aglomeraciones.



"Esta vez es diferente. Esta vez no nos negarán. Estamos unidos. Basta de opresión. Hoy decimos basta. Basta de complicidad. Gracias por estar con nosotros", ha afirmado en el estrado el embajador palestino en Reino Unido, Husam Zumlot.



La manifestación ha sido convocada por la Campaña Solidaridad con Palestina, Amigos de Al Aqsa, Foro Paletsino en Reino Unido, Coalición Paremos la Guerra, Campaña para el Desarme Nuclear y la Asociación Musulmana de Reino Unido.



Mientras, en Francia se han celebrado varias manifestaciones propalestinas como la de París, donde las autoridades habían prohibido el acto. Las fuerzas de seguridad han empleado gas lacrimógeno y cañones de agua contra los manifestantes.



Cientos de simpatizantes de la causa palestina se han concentrado cerca de la estación del Norte de París a pesar del amplio despliegue policial que cuenta con unos 4.200 agentes.



En otras ciudades como Lille, Marsella o Estrasburgo las protestas contra los bombardeos israelíes sí han sido autorizadas y han contado con una participación multitudinaria.



Mientras, desde la derecha y extrema derecha francesa se ha criticado estas protestas por considerar que "la causa palestina es un pretexto que para muchos esconde el deseo de disturbios, las motivaciones islamistas y antisemitas, el rechazo de Francia y sus instituciones", en palabras del 'número dos' del partido ultraderechista Unión Nacional, Jordan Bardella.



Para el diputado de la Unión por un Movimiento Popular (derecha) Eric Ciotti, ha publicado un vídeo en el que se escucha supuestamente a manifestantes coreando "Alahu Akbar", Alá es el más grande.



"Cantaron Alahu akbar en el corazón de París durante las manifestaciones ilegales propalestinas. Los islamistas se están apoderando de las calles. No podemos permitir que esto suceda sin reaccionar. Debemos luchar para que Francia siga siendo Francia", ha argumentado.



MANIFESTACIONES EN IRAK O ALEMANIA



Mientras, en Bagdad y otras ciudades se han producido movilizaciones propalestinas convocadas por el líder chií Muqtada al Sadr. En la capital, los manifestantes se han concentrado en la emblemática plaza Tahrir con multitud de banderas palestinas e iraquíes y han coreado consignas contra Israel.



Además se ha prendido fuego a una bandera israelí y otra estadounidense durante la protesta, custodiada por un importante contingente de las fuerzas de seguridad. También ha habido protestas en Jordania o Líbano.



Por otra parte, en Alemania ha habido manifestaciones propalestinas en Berlín o Hamburgo, mientras que en Leipzig ha habido manifestaciones tanto a favor de los palestinos como de Israel.



Según la Policía de la capital alemana, varios cientos de personas se han manifestado pacíficamente tras reunirse en la Hermannplatz y dirigirse hacia el Ayuntamiento del barrio de Neukölln.



En la marcha, los asistentes exigieron "Libertad para Palestina" y recordaron la "Nakba" (catástrofe), la expulsión y huida de cientos de miles de personas en el contexto de la fundación del Estado de Israel, en 1948, que se conmemora hoy.



La manifestación ha sido disuelta por las fuerzas de seguridad por incumplir la normativa del coronavirus, ha informado la Policía. Primero se avisó y después se emplearon medios antidisturbios, a lo que los manifestantes respondieron con lanzamiento de cascotes y petardos.



Igualmente, en Hamburgo, unos 120 manifestantes mostraron el sábado su solidaridad con el pueblo palestino. Los asistentes portaban pancartas con lemas propalestinos, así como mapas y banderas de Palestina.



Un fuerte dispositivo policial fue desplegado en la céntrica plaza de Gänsemarkt para prevenir posibles incidentes, pero la manifestación se desarrolló pacíficamente.



Por su parte, hasta 500 personas salieron a las calles del centro de Leipzig, en el este alemán, para protestar contra la violencia de Isarel, mientras que unas 200 se concentraron en apoyo a Israel enfrente de los primeros.



El ambiente se fue caldeando durante algunos momentos, con algunos manifestantes de ambos bandos intercambiando reproches, según un portavoz de la policía. Sin embargo, la situación no pasó a mayores y se calmó.