AMP.-O.Próximo.- Israel habría matado a "cientos" de miembros de Hamás tras descargar 500 toneladas de bombas sobre Gaza

Las autoridades de Gaza han confirmado 145 muertes desde el lunes, incluidas las de 41 menores



MADRID, 15 (DPA/EP)



Fuentes de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han informado de que podría haber "cientos" de miembros de Hamás muertos en el bombardeo de la pasada noche sobre instalaciones del grupo palestino en la Franja de Gaza y concretado que se han empleado unas 500 toneladas de bombas en la operación.



En concreto, la fuente ha explicado que se han utilizado 160 aviones de combate F-16 y F-35 para bombardear durante la pasada noche el "Metro", denominación empliada para referirse al sistema de túneles utilizado por Hamás en Gaza. "Podría haber potencialmente cientos" de miembros de Hamás muertos, ha indicado la fuente, citada por DPA.



Los bombardeos han venido precedidos por un amago de lo que parecía una incursión militar terrestre israelí sobre la Franja de Gaza e incluso la cuenta oficial en Twitter del Ejército israelí ha publicadoi un mensaje asegurando que había militares israelíes en suelo de Gaza, lo que ha propiciado que la prensa internacional haya acusado a Israel de manipulación.



El amago de incursión ha propiciado que los combatientes de Hamás se refugiaran en los túneles, que posteriormente han sido bombardeados durante una intensa operación de unos 40 minutos. El Ejército israelí asegura que no ha sido una treta, sino un error en la comunicación, y ha subrayado que no hay ningún militar israelí en suelo.



Desde el lunes, Israel ha bombardeado más de 650 objetivos, 31 talleres de cohetes de Hamás y Yihad Isllámica que han terminado destruidos, por lo que sostiene que no sostiene que Hamás no tiene ya capacidad para fabricar cohetes. El objetivo era restaurar la disuasión. "es muy difícl atacar a objetivos que están en medio de una zona poblada, pero es la única forma de disuadir a Hamás", ha explicado la fuente militar israelí citada por DPA.



Asimismo, las FDI han compartido imágenes del ataque aéreo a la oficina del jefe de las fuerzas de seguridad de Hamás, Tawfiq Abu Naim, se usaba "para el mando y control de la infraestructura militar". No obstante, no se ha precisado si Abu Naim ha resultado afectado por el ataque.



En un último balance de sus ataques de este sábado, las FDI han señalado que durante la noche han alcanzado "un sitio de inteligencia militar, sitios de lanzamiento de cohetes y dos escuadrones terroristas".



AL MENOS 145 MUERTOS EN GAZA



Al menos 145 personas han muerto y más de un millar han resultado heridas desde el inicio de la ofensiva israelí sobre la Franja de Gaza desde el pasado lunes, según el último balance publicado este sábado por el Ministerio de Sanidad de Gaza, controlado por Hamás.



Entre los fallecidos habría al menos 41 menores de edad, según el balance, que no distingue entre combatientes de las milicias palestinas y civiles.



A primera hora de esta mañana, los tanques israelíes estacionados en la frontera dispararon decenas de proyectiles de artillería contra tierras y hogares palestinos hacia el este de la ciudad de Jan Yunis y Beit Hanun, en el sur y el norte de la Franja de Gaza, respectivamente, mientras que el Ejército israelí ha hecho sonar las alarmas una vez más en las comunidades del sur del país próximas al enclave palestino.



Ya poco después de mediodía, han comenzado a sonar las alarmas en Tel Aviv y el centro de Israel ante una "salva numerosa" de cohetes que se dirigían a la ciudad y otras zonas como Rishon Lezion, Holon, Bat Yam, Ashdod, Yavne, Rehovot, Givatayim, Petha Tikva y Kiryat Ono. Un corresponsal de la cadena Al Arabiya ha confirmado explosiones en Tel Aviv y cerca del aeropuerto de Ben Gurión.



Entre los muertos se encuentra una familia de diez personas, los Abú Hatab, fallecidos por el impacto de un proyectil israelí sobre el campo de refugiados de Al Shati. Ocho de los fallecidos eran niños, y el único superviviente es un bebé rescatado de los escombros.



En respuesta a la muerte de la familia, un portavoz del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha denunciado al movimiento islamista Hamás, que controla el enclave palestino, por ocultar su arsenal en zonas residenciales y convertir a los civiles en objetivo no intencionado de los bombardeos israelíes.



"Toda la responsabilidad de las muertes de los civiles en Gaza recae sobre Hamás", ha hecho saber el portavoz en un comunicado recogido por el Canal 12 de la televisión israelí.



"Ha sido Hamás quien ha perseguido esta escalada de violencia cuando decidió atacar Jerusalén, y ha ocultado intencionadamente sus cohetes y sus arsenales, así como sus puestos de observación, en zonas residenciales", ha añadido, en lo que describió como un "crimen de guerra". "Como también lo es", apostilló, "atacar a nuestros ciudadanos para matar a cuantos más, mejor".



Al menos diez israelíes, entre ellos dos niños, han fallecido como consecuencia del lanzamiento de cohetes de las milicias palestinas en Gaza, uno de los últimos una mujer de 50 años que perdió la vida al caerse mientras corría a un refugio antiaéreo.



Israel ha denunciado que las milicias han lanzado unos 278 cohetes contra el sur del país desde las 7.00 horas, la mayoría de los cuales ha sido interceptado por su sistema defensivo Cúpula de Hierro. El Ejército israelí ha cifrado en más de 2.000 los cohetes lanzados desde la Franja de Gaza hacia Israel desde que comenzó la escalada violenta, el pasado lunes.