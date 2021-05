Almeida alaba la valentía de madrileños y asegura que Madrid tiene "las mayores cotas de libertad del mundo occidental"

15/05/2021 (I-D) El líder del PP, Pablo Casado; la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida; y el expresidente del Gobierno y presidente del IADG, José María Aznar, durante el acto de entrega de las Medallas de Honor, Oro y Plata del Ayuntamiento de Madrid con motivo de la festividad de San Isidro, a 15 de mayo de 2021, en Madrid (España). La Medalla de Honor del Ayuntamiento de Madrid es una distinción que se ha otorgado en legislaturas anteriores a todos los alcaldes que ha tenido la capital desde la instauración de la democracia. Este sábado, la condecoración la reciben las exalcaldesas Ana Botella y Manuela Carmena. POLITICA I.Infantes.POOL - Europa Press



MADRID, 15 (EUROPA PRESS)



El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha alabado este sábado la "valentía" de los madrileños en su día grande, la festividad de San Isidro, así como ha aseverado que la capital del país cuenta con "las mayores cotas de libertad del mundo occidental".



La intervención del regidor ha llegado tras conceder las Medallas de Plata, Oro y Honor de la capital en una ceremonia celebrada en la Galería de Cristales del Palacio de Cibeles, donde han asistido exalcaldes como Alberto Ruiz Gallardón, Ana Botella y Manuela Carmena, así como expresidentes regionales, entre los que estaban Cristina Cifuentes, Ángel Garrido o Esperanza Aguirre.



Ha comenzado su intervención "recordando a todas y cada unas de las víctimas de esta pandemia, con dolor por su pérdida". "Es nuestra obligación honrarles y convertir esta crisis en una oportunidad para ser una sociedad mejor", ha señalado a continuación.



Almeida ha reconocido el "año difícil" que han atravesado los madrileños, pero ha celebrado que ya se atisba "el final de la pesadilla de la pandemia", por lo que hay "motivos para la esperanza". Pese a ello, ha puesto en valor la "lección de responsabilidad y valentía" dada por los madrileños tanto con la pandemia como con la gran nevada de Filomena a principios de enero de este año.



"Vivimos unidos la lucha contra el terrorismo, la solidaridad con Filomena, la explosión de la calle Toledo, que acabó con la vida de cuatro personas", ha recordado, para añadir que no se puede vivir de "palabras de aliento", que son "necesarias pero no determinantes para ganar ese futuro", ya que "Madrid es tierra de presente, pero sobre todo de futuro".



Por ello, el primer edil ha apuntado que la obligación del madrileño "no es conformarse con lo conseguido, sino apostar por una ciudad mejor" que se basará en los mismos cimientos sobre los que basó ese "modelo de éxito de una ciudad a la que miran muchos ciudadanos".



"Madrid puede y debe ser mucho más. El Madrid del futuro debe evolucionar hacia una sociedad que pueda atraer y retener el talento, una ciudad solidaria, un lugar de acogida de todos los ciudadanos", ha lanzado a renglón seguido. Todo ello, ha explicado, se conseguirá "desde el convencimiento mutuo de que juntos se es más fuerte".